«Львов»
«Львов» нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. Ныне команда занимает последнее 16 место в турнирной таблице.
Главным бичом команды является слабая атака. В 19 сыгранных матчах львовяне настреляли всего 15 мячей.
В своем последнем поединке «Львов» проиграл. На выезде подопечные Анатолия Бессмертного попали под горячую руку «Днепра-1» (5:2).
Матчи с «горняками» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 4 при 1 виктории.
В этой встрече хозяева наверняка будут действовать чисто от обороны. Вот только эта самая оборона частенько дает сбои.
«Шахтер» Донецк
«Горняки» находятся на 1 месте в таблице. Правда, отрыв от идущего следом «Днепра-1» минимальный.
Команда Игоря Йовичевича позорно вылетела из Лиги Европы, но мечтает о чемпионстве в УПЛ. Правда, в последних матчах «горняки» выглядят не столь грозно.
В предыдущем туре «Шахтер» Донецк с трудом переиграл слабенький «Металлист» (1:0). До того дончане расписали мировую с «Черноморцем» (1:1).
Многое в игре команды зависит от кондиций Артема Бондаренко и Георгия Судакова. Именно они и будут главными действующими силами в этой встрече.
Команда Йовичевича наверняка будет остро атаковать с первых минут встречи. Гости явно рассчитывают на быстрый гол.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.06.
На викторию «Львова» дают — 56.00, ничья оценена — в 10.50.
Дончане сейчас смотрятся не столь выгодно, и
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.28.