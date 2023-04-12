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    «Шахтер» забьет и пропустит?!

    «Львов» — «Шахтер» Донецк. Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, УПЛ, 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Львов» — «Шахтер» Донецк
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    Игор Йовичевич
    «Львов» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 14:00 мск. «Львов» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 12 Апреля 2023 года
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    «Львов»

    «Львов» нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. Ныне команда занимает последнее 16 место в турнирной таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 19 сыгранных матчах львовяне настреляли всего 15 мячей.

    В своем последнем поединке «Львов» проиграл. На выезде подопечные Анатолия Бессмертного попали под горячую руку «Днепра-1» (5:2).

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    Матчи с «горняками» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 4 при 1 виктории.

    В этой встрече хозяева наверняка будут действовать чисто от обороны. Вот только эта самая оборона частенько дает сбои.

    «Шахтер» Донецк

    «Горняки» находятся на 1 месте в таблице. Правда, отрыв от идущего следом «Днепра-1» минимальный.

    Команда Игоря Йовичевича позорно вылетела из Лиги Европы, но мечтает о чемпионстве в УПЛ. Правда, в последних матчах «горняки» выглядят не столь грозно.

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    • В предыдущем туре «Шахтер» Донецк с трудом переиграл слабенький «Металлист» (1:0). До того дончане расписали мировую с «Черноморцем» (1:1).

    Многое в игре команды зависит от кондиций Артема Бондаренко и Георгия Судакова. Именно они и будут главными действующими силами в этой встрече.

    Команда Йовичевича наверняка будет остро атаковать с первых минут встречи. Гости явно рассчитывают на быстрый гол.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.06.

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    На викторию «Львова» дают — 56.00, ничья оценена — в 10.50.

    Дончане сейчас смотрятся не столь выгодно, и вполне могут допустить расконцентрацию в обороне.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.28.

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    «Львов» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на футбол. «Шахтер» забьет и пропустит?!
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