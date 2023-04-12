«Львов» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 14:00 мск. «Львов» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Львов»

«Львов» нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. Ныне команда занимает последнее 16 место в турнирной таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 19 сыгранных матчах львовяне настреляли всего 15 мячей.

В своем последнем поединке «Львов» проиграл. На выезде подопечные Анатолия Бессмертного попали под горячую руку «Днепра-1» (5:2).

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Матчи с «горняками» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 4 при 1 виктории.

В этой встрече хозяева наверняка будут действовать чисто от обороны. Вот только эта самая оборона частенько дает сбои.

«Шахтер» Донецк

«Горняки» находятся на 1 месте в таблице. Правда, отрыв от идущего следом «Днепра-1» минимальный.

Команда Игоря Йовичевича позорно вылетела из Лиги Европы, но мечтает о чемпионстве в УПЛ. Правда, в последних матчах «горняки» выглядят не столь грозно.

В предыдущем туре «Шахтер» Донецк с трудом переиграл слабенький «Металлист» (1:0). До того дончане расписали мировую с «Черноморцем» (1:1).

Многое в игре команды зависит от кондиций Артема Бондаренко и Георгия Судакова. Именно они и будут главными действующими силами в этой встрече.

Команда Йовичевича наверняка будет остро атаковать с первых минут встречи. Гости явно рассчитывают на быстрый гол.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.06.

На викторию «Львова» дают — 56.00, ничья оценена — в 10.50.

Дончане сейчас смотрятся не столь выгодно, и вполне могут допустить расконцентрацию в обороне .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.28.