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    «Бари» справится с «Зюйдтиролем»

    «Зюйдтироль» — «Бари». Прогноз, ставка (к. 2.88) на футбол, Серия В, 10 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Зюйдтироль» — «Бари»
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    Мишель Миньяни
    «Зюйдтироль» сыграет на своем поле с «Бари» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Зюйдтироль» — «Бари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 10 Апреля 2023 года
    Зюйдтироль
  • Италия. Серия B
    •  Зюйдтироль 16:00 Бари Бари
  • Италия. Серия B
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    «Зюйдтироль»

    Эта команда находится на высоком 4 месте. В плей-офф она наверняка попадет, а вот за прямое повышение в классе побороться будет сложно.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Зюйдтироля» в 31 матче забили всего лишь 35 мячей.

    В своем предыдущем поединке команда добыла 1 балл. На выезде «Зюйдтироль» расписал мировую с «Кальяри» (1:1).

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    Зато оборона команды выглядит вполне себе монолитно. Пропущено всего лишь 29 мячей, что в среднем меньше гола за матч.

    Матчи с «Бари» для команды традиционно проходят удачно. В двух очных встречах «Зюйдтироль» по разу победил и сыграл вничью.

    «Бари»

    «Бари» находится на перспективном 3 месте в турнирной таблице. Впрочем, команда явно метит в зону прямого повышения в классе.

    Да и оборонительные порядки команды редко дают сбои. В 31 сыгранном матче «Бари» пропустил лишь 28 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Бари» дома уверенно переиграл «Беневенто» (2:0).

    Вот только до того команда потерпела обидное поражение от «Тернаны» (1:0). Причем до него «Бари» не пропускал в 4 матчах кряду.

    «Бари» наверняка будет активно атаковать. Шансы на попадание в дуэт лидеров еще сохраняются, нужно лишь прибавлять в атаке!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зюйдтироля» предлагают — 2.63.

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    На викторию «Бари» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.10.

    Гости смотрятся сильнее «Зюйдтироля», к тому же «Бари» мотивирован побороться за прямой выход в Серию А.

    Наш прогноз — Победа «Бари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

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    «Зюйдтироль» — «Бари»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бари» справится с «Зюйдтиролем»
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