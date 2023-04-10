«Зюйдтироль» сыграет на своем поле с «Бари» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Зюйдтироль» — «Бари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зюйдтироль»

Эта команда находится на высоком 4 месте. В плей-офф она наверняка попадет, а вот за прямое повышение в классе побороться будет сложно.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Зюйдтироля» в 31 матче забили всего лишь 35 мячей.

В своем предыдущем поединке команда добыла 1 балл. На выезде «Зюйдтироль» расписал мировую с «Кальяри» (1:1).

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Зато оборона команды выглядит вполне себе монолитно. Пропущено всего лишь 29 мячей, что в среднем меньше гола за матч.

Матчи с «Бари» для команды традиционно проходят удачно. В двух очных встречах «Зюйдтироль» по разу победил и сыграл вничью.

«Бари»

«Бари» находится на перспективном 3 месте в турнирной таблице. Впрочем, команда явно метит в зону прямого повышения в классе.

Да и оборонительные порядки команды редко дают сбои. В 31 сыгранном матче «Бари» пропустил лишь 28 мячей.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Бари» дома уверенно переиграл «Беневенто» (2:0).

Вот только до того команда потерпела обидное поражение от «Тернаны» (1:0). Причем до него «Бари» не пропускал в 4 матчах кряду.

«Бари» наверняка будет активно атаковать. Шансы на попадание в дуэт лидеров еще сохраняются, нужно лишь прибавлять в атаке!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зюйдтироля» предлагают — 2.63.

На викторию «Бари» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.10.

Гости смотрятся сильнее «Зюйдтироля», к тому же «Бари» мотивирован побороться за прямой выход в Серию А .

Наш прогноз — Победа «Бари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.