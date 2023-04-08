«Брентфорд»
Эта команда за выживание не борется. Лондонцы оккупировали вполне комфортное для себя 9 место в турнирной таблице АПЛ.
Более того, команда еще теоретически может побороться за попадание в топ-5. Правда, вряд ли лондонцам хватит для этого монолитности.
Коэффициенты матча Брентфорд — Ньюкасл
В своем предыдущем поединке команда смогла разжиться заветными очками. На выезде «Брентфорд» расписал мировую в перестрелке с «Брайтоном» (3:3).
В двух своих последних матчах «Брентфорд» сыграл вничью. Да и вообще, команда способна огорчить фактически любого соперника.
Правда, в матче первого круга лондонцы крупно уступили «Ньюкаслу» (5:1). Да и вообще, команда уступила «сорокам» в двух последних очных встречах.
«Ньюкасл»
Эта команда находится на 3 месте в турнирной таблице. И, конечно же, «Ньюкасл» мечтает о борьбе за самые высокие места.
А вот с паритетами у «Ньюкасла» явный перебор. В 27 поединках АПЛ команда целых 11 раз сыграла вничью.
Зато «сороки» переиграли своего главного конкурента в борьбе за 3 место. «Манчестер Юнайтед» пал под натиском «сорок» (2:0).
«Ньюкасл» явно не собирается терять очки в матче с не самим сильным соперником. Гости уж точно будут активны в атаке.
«Сороки» традиционно успешно противостоят «Брентфорду». Из 5 последних очных поединков команда выиграла трижды.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.10.
На викторию «Брентфорда» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.40.
«Ньюкасл» сражается за 3 место, и
Наш прогноз — Победа «Ньюкасла». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.04.