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    Дежурная победа «сорок»?

    «Брентфорд» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 8 апреля 2023 года

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    Жоэлинтон
    «Брентфорд» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 17:00 мск. «Брентфорд» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Апреля 2023 года
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    «Брентфорд»

    Эта команда за выживание не борется. Лондонцы оккупировали вполне комфортное для себя 9 место в турнирной таблице АПЛ.

    Более того, команда еще теоретически может побороться за попадание в топ-5. Правда, вряд ли лондонцам хватит для этого монолитности.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Ньюкасл

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    В своем предыдущем поединке команда смогла разжиться заветными очками. На выезде «Брентфорд» расписал мировую в перестрелке с «Брайтоном» (3:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    В двух своих последних матчах «Брентфорд» сыграл вничью. Да и вообще, команда способна огорчить фактически любого соперника.

    Правда, в матче первого круга лондонцы крупно уступили «Ньюкаслу» (5:1). Да и вообще, команда уступила «сорокам» в двух последних очных встречах.

    «Ньюкасл»

    Эта команда находится на 3 месте в турнирной таблице. И, конечно же, «Ньюкасл» мечтает о борьбе за самые высокие места.

    А вот с паритетами у «Ньюкасла» явный перебор. В 27 поединках АПЛ команда целых 11 раз сыграла вничью.

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    • Зато «сороки» переиграли своего главного конкурента в борьбе за 3 место. «Манчестер Юнайтед» пал под натиском «сорок» (2:0).

    «Ньюкасл» явно не собирается терять очки в матче с не самим сильным соперником. Гости уж точно будут активны в атаке.

    «Сороки» традиционно успешно противостоят «Брентфорду». Из 5 последних очных поединков команда выиграла трижды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Брентфорда» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.40.

    «Ньюкасл» сражается за 3 место, и явно не собирается терять очки в матче с середняком АПЛ.

    Наш прогноз — Победа «Ньюкасла». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.04.

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    «Брентфорд» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. Дежурная победа «сорок»?
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