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    Матч в Астрахани пройдет с обоюдно забитыми мячами

    «Волгарь» — «Рубин». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат России, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Рубин»
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    «Рубин»
    В пятницу, 7 апреля, в стартовом поединке 26-го тура первой российской лиги астраханский «Волгарь» на своем поле сыграет против казанского «Рубина». Начало — в 18:00 по мск. «Волгарь» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Апреля 2023 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 18:00 Рубин Рубин
  • Казань
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    «Волгарь»

    С 38 зачетными пунктами «Волгарь» расположился на пятой позиции в турнирной таблице первой российской лиге, отставая на три очка от четвертой строки, дающей право на переходные игры.

    В первом поединке после возобновления чемпионата астраханцы уступили на выезде красноярскому «Енисею» со счетом 1:2. А после этого они не проигрывают на протяжении последующих четырех встреч.

    В этот удачный период «волжане» расписали две мировые и дважды смогли выиграть. Одна из побед была в прошлом туре в Ульяновске против местного клуба «Волга» — 3:0.

    Календарь и таблица ФНЛ

    На своей территории «Волгарь» смог выиграть всего лишь один поединок из пяти последних. Также в этот период он расписал две мировые и дважды уходил с поля поверженным.

    «Рубин»

    В турнирной таблице первенства первой российской лиги «Рубин» с 46 зачетными пунктами находится на второй строке, отставая на шесть баллов от лидера и на три опережая ближайшего преследователя.

    В рамках чемпионата казанский коллектив последний раз уступал аж в октябре прошлого года. И после того он не проигрывает на протяжении 13 встреч, победив за это время семь раз.

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    • После рестарта сезона «рубиновые» сперва добились двух викторий, а затем расписали три мировые подряд. В минувшем туре они поделили дома очки с московским «Велесом» 1:1.

    Сейчас у «Рубина» 7-матчевая беспроигрышная выездная серия в чемпионате страны, в которой он добился четырех выигрышей и трижды играл вничью.

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    В первом круге «Рубин» на своем поле обыграл «Волгарь» со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Рубина» — 2.56, победа «Волгаря» — 2.75, ничья — 3.13.

    От поединка двух команд, который претендует на повышение в классе ждем обмена забитыми мячами, ведь каждая из сторон будут нацелена взять очки по максимуму, учитывая плотность в верхней части турнирки.

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    «Волгарь» — «Рубин»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. Матч в Астрахани пройдет с обоюдно забитыми мячами
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