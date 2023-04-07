В пятницу, 7 апреля, в стартовом поединке 26-го тура первой российской лиги астраханский «Волгарь» на своем поле сыграет против казанского «Рубина». Начало — в 18:00 по мск. «Волгарь» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

С 38 зачетными пунктами «Волгарь» расположился на пятой позиции в турнирной таблице первой российской лиге, отставая на три очка от четвертой строки, дающей право на переходные игры.

В первом поединке после возобновления чемпионата астраханцы уступили на выезде красноярскому «Енисею» со счетом 1:2. А после этого они не проигрывают на протяжении последующих четырех встреч.

В этот удачный период «волжане» расписали две мировые и дважды смогли выиграть. Одна из побед была в прошлом туре в Ульяновске против местного клуба «Волга» — 3:0.

Календарь и таблица ФНЛ

На своей территории «Волгарь» смог выиграть всего лишь один поединок из пяти последних. Также в этот период он расписал две мировые и дважды уходил с поля поверженным.

«Рубин»

В турнирной таблице первенства первой российской лиги «Рубин» с 46 зачетными пунктами находится на второй строке, отставая на шесть баллов от лидера и на три опережая ближайшего преследователя.

В рамках чемпионата казанский коллектив последний раз уступал аж в октябре прошлого года. И после того он не проигрывает на протяжении 13 встреч, победив за это время семь раз.

После рестарта сезона «рубиновые» сперва добились двух викторий, а затем расписали три мировые подряд. В минувшем туре они поделили дома очки с московским «Велесом» 1:1.

Сейчас у «Рубина» 7-матчевая беспроигрышная выездная серия в чемпионате страны, в которой он добился четырех выигрышей и трижды играл вничью.

В первом круге «Рубин» на своем поле обыграл «Волгарь» со счетом 3:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Рубина» — 2.56, победа «Волгаря» — 2.75, ничья — 3.13.

От поединка двух команд, который претендует на повышение в классе ждем обмена забитыми мячами, ведь каждая из сторон будут нацелена взять очки по максимуму, учитывая плотность в верхней части турнирки.