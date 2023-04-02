«Химки»
«Химки» нынешний сезон проводят — хуже не придумаешь. Эмоции Спартака Гогниева не помогают команде выбраться из зоны вылета.
Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах забито всего 19 мячей: хуже ситуация только у «Торпедо».
Коэффициенты матча Химки — Краснодар
В своем последнем поединке «Химки» вновь потерпели поражение. Дома команда Гогниева минимально уступила «Ростову».
Матчи с кубанцами для команды складываются традиционно сложно. Три последних очных поединка были проиграны.
В этой встрече хозяева наверняка постараются добыть хотя бы балл. Отступать некуда: позади лишь беспросветное «Торпедо» и первый дивизион.
«Краснодар»
Краснодарцы осели в районе экватора турнирной таблицы. Команда сейчас восьмая в таблице, но потенциально способна на подъем.
Вот только надежность тылов команды хромает на обе ноги. В 20 матчах кубанцы пропустили уже 35 мячей в свои ворота.
В предыдущем туре «Краснодар» не смог разжиться очками. Команда на выезде уступила «Локомотиву» со счетом 3:2.
До того команда еще добыла 2 победы кряду. Так что ни о какой стабильности в свете анализа результатов «быков» не может быть и речи.
«Краснодар» наверняка сыграет с позиции силы. Нужно попадать в пятерку, а для этого необходимо обыгрывать оппонентов, подобных «Химкам».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Краснодара» предлагают — 1.90.
На викторию «Химок» дают — 4.16, ничья оценена — в 4.04.
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.26.