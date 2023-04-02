«Химки» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

«Химки» нынешний сезон проводят — хуже не придумаешь. Эмоции Спартака Гогниева не помогают команде выбраться из зоны вылета.

Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах забито всего 19 мячей: хуже ситуация только у «Торпедо».

Коэффициенты матча Химки — Краснодар 1X2Новым игрокам 4.153.951.80Фрибет$40

В своем последнем поединке «Химки» вновь потерпели поражение. Дома команда Гогниева минимально уступила «Ростову».

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Матчи с кубанцами для команды складываются традиционно сложно. Три последних очных поединка были проиграны.

В этой встрече хозяева наверняка постараются добыть хотя бы балл. Отступать некуда: позади лишь беспросветное «Торпедо» и первый дивизион.

«Краснодар»

Краснодарцы осели в районе экватора турнирной таблицы. Команда сейчас восьмая в таблице, но потенциально способна на подъем.

Вот только надежность тылов команды хромает на обе ноги. В 20 матчах кубанцы пропустили уже 35 мячей в свои ворота.

В предыдущем туре «Краснодар» не смог разжиться очками. Команда на выезде уступила «Локомотиву» со счетом 3:2.

До того команда еще добыла 2 победы кряду. Так что ни о какой стабильности в свете анализа результатов «быков» не может быть и речи.

«Краснодар» наверняка сыграет с позиции силы. Нужно попадать в пятерку, а для этого необходимо обыгрывать оппонентов, подобных «Химкам».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Краснодара» предлагают — 1.90.

На викторию «Химок» дают — 4.16, ничья оценена — в 4.04.

Хозяева крайне слабо атакуют , тогда, как кубанцам кровь из носу нужно подниматься повыше в таблице.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.26.