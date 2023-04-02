«Болонья» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 13:30 мск. «Болонья» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

Эта команда находится на скромном 10 месте. Вот только шансы на попадание в зону еврокубков фактически исчезли.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Болоньи» в 27 матчах забили всего лишь 33 мяча.

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В своем предыдущем поединке команда добыла 1 балл. На выезде «Болонья» расписала мировую с «Салернитаной» (2:2).

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Причем эта ничья стала для команды второй кряду. А вот серия без побед возросла до 3 матчей.

Матчи с удинцами для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выигран 1 при 4 паритетах.

«Удинезе»

Фриуланцы находятся на привычном для себя 8 месте в турнирной таблице. Зато оборона удинцев относительно монолитна, дав результативный сбой 31 раз.

А вот с победами у «Удинезе» явно не складывается. В 27 поединках фриуланцы выиграли только 9 раз.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Удинезе» дома уверенно переиграл «Милан» (3:1).

Более того, удинцы сейчас на заметном подъеме. Два последних поединка завершились для команды победами.

«Удинезе» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости явно едут в Болонью за зачетными баллами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Болоньи» предлагают — 2.20.

На викторию «Удинезе» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.30.

Хозяева явно мотивированы добыть долгожданную победу , так что ждем от них острых атак.

Наш прогноз — Победа «Болоньи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.