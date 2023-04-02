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    Долгожданная виктория «Болоньи»?

    «Болонья» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Серия А, 2 апреля 2023 года

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    Марко Арнаутович
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 13:30 мск. «Болонья» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Апреля 2023 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 13:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Болонья»

    Эта команда находится на скромном 10 месте. Вот только шансы на попадание в зону еврокубков фактически исчезли.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Болоньи» в 27 матчах забили всего лишь 33 мяча.

    Коэффициенты матча Болонья — Удинезе

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    В своем предыдущем поединке команда добыла 1 балл. На выезде «Болонья» расписала мировую с «Салернитаной» (2:2).

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    Причем эта ничья стала для команды второй кряду. А вот серия без побед возросла до 3 матчей.

    Матчи с удинцами для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выигран 1 при 4 паритетах.

    «Удинезе»

    Фриуланцы находятся на привычном для себя 8 месте в турнирной таблице. Зато оборона удинцев относительно монолитна, дав результативный сбой 31 раз.

    А вот с победами у «Удинезе» явно не складывается. В 27 поединках фриуланцы выиграли только 9 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Удинезе» дома уверенно переиграл «Милан» (3:1).

    Более того, удинцы сейчас на заметном подъеме. Два последних поединка завершились для команды победами.

    «Удинезе» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости явно едут в Болонью за зачетными баллами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Болоньи» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Удинезе» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.30.

    Хозяева явно мотивированы добыть долгожданную победу, так что ждем от них острых атак.

    Наш прогноз — Победа «Болоньи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.

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    «Болонья» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория «Болоньи»?
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