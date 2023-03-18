В рамках 20-го тура чемпионата России по футболу в Екатеринбурге местный клуб «Урал» сыграет против московского «Динамо». Поединок пройдет 18 марта и начнется в 14:15 по мск. «Урал» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Коллектив из Екатеринбурга на текущий момент в турнирной таблице РПЛ с 25 баллам идет на десятой позиции в турнирной таблице, оторвавшись на шесть пунктов от красной зоны.

«Урал» смог выиграть семь встреч из 19 проведенных, восемь раз он уходил с поля поверженным и расписал четыре мировые, забил 24 гола, а пропустил на шесть больше.

Коэффициенты матча Урал — Динамо 1X2Новым игрокам 2.653.452.60Фрибет$40

После рестарта сезона дружина Виктора Гончаренко сперва в четвертьфинале Кубка России справилась с «Ростовом» (2:1 и 1:1). После чего провела два поединка чемпионата страны.

Эти встречи «шмели» отыграли в Москве, где расписали мировую со «Спартаком» 2:2 и одолели 1:0 «Торпедо». В преддверии же этой встречи они снова сыграли вничью со «спартаковцами» на их арене 1:1, но уже в полуфинале Кубка России.

Календарь и таблица РПЛ

Стоит отметить, что сейчас у «уральцев» 16-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой было добыто девять викторий. На своем же поле в этом розыгрыше РПЛ «Урал» четыре раза выиграл при одной мировой и пяти фиаско.

«Динамо»

С 32 набранными очками «Динамо» расположилось на четвертой строке в турнирной таблице РПЛ, отставая от третьей позиции на шесть зачетных пунктов. Конкуренты же сильно поджимают.

За 19 проведенных играх текущего первенства столичный коллектив смог отпраздновать девять викторий, пять встреч он еще свел вничью и столько же раз уступал, забил 35 голов, пропустил — 24 мяча.

Сразу после выхода из перерыва «сине-белые» проиграли в Кубке России пути РПЛ «Крыльям Советов» (1:1 и 1:2), но отправились в путь регионов, где накануне обыграли по пенальти «Зенит» и продвинулись по сетке дальше.

В чемпионате же страны «динамовцы» успели провести два поединка, сперва обыграв дома 1:0 «Крылышки», после чего потерпев выездное фиаско от «Краснодара» со счетом 1:3.

Все прогнозы на футбол

Вне родных стен столичный коллектив в этом чемпионате смог выиграть всего два поединка из девяти проведенных при трех мировых исходах и четырех фиаско.

В первом круге «Динамо» дома обыграло «Урал» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне они обменялись гостевыми викториями — 2:3 и 1:0. В Екатеринбурге «шмели» уступили «сине-белым» в последних двух играх — 0:1 и 0:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают — 2.60.

На викторию «Урала» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.45.

Обе команды далеки от надежной игры в защите, поэтому от их очного противостоянии в первую очередь стоит ждать обмена голами и результативного исхода.

А что касаемо победителя, то рискнем поставить в этом поединке на мировую, так как оба коллектива достойны в этой игре пополниться очками.