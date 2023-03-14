«Мидлсбро»
Команда находится всего на одну строчку ниже от проходной 2-й позиции. «Мидлсбро» располагается на 3-й строчке в лиге.
«Речники» набрали 63 балла в чемпионате и находятся всего в четырех очках от второго «Шеффилд Юнайтед». Но и 3-е место позволяет сыграть в плей-офф за путевку в АПЛ.
Коэффициенты матча Мидлсбро — Сток Сити
У «Мидлсбро» все отлично с результативностью. Команда забила 61 гол в 35 матчах сезона при 40-ка пропущенных. Больше забивает только лидер «Бернли».
Коллектив выиграл семь из последних восьми поединков, так что находится в отличной форме, чтобы рассчитывать на успех.
«Сток Сити»
«Сток Сити» находится в середине турнирной таблице Чемпионшипа, занимая 14-ю строчку с 46 очками в активе.
Клуб имеет комфортное преимущество от зоны вылета (14 очков) и может сосредоточиться на том, чтобы подняться выше по турнирной таблице.
Команда выступает не лучшим образом в нынешнем сезоне. «Гончары» имеют довольно средние показатели забитых и пропущенных — 47 голов и 44 пропущенных.
Правда, два последних матча коллектив выиграл, а значит будет представлять собой непростого соперника для одного из лидеров Чемпионшипа.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Мидлсбро», коэффициент на победу которого равен 1,81. Успех «Сток Сити» оценивается в 4,40, ничья — в 3,70.
В шести из 10 последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,84.
Еще один вариант ставки — «Мидлсбро» выиграет 1-й тайм за 2,44, ведь гости проигрывали к перерыву в шести из 10 последних выездных матчей.