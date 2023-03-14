14 марта пройдет матч, в котором «Мидлсбро» сыграет против «Сток Сити» в поединке 37-го тура Чемпионшипа. Начало — в 23:00 по мск. «Мидлсбро» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

Команда находится всего на одну строчку ниже от проходной 2-й позиции. «Мидлсбро» располагается на 3-й строчке в лиге.

«Речники» набрали 63 балла в чемпионате и находятся всего в четырех очках от второго «Шеффилд Юнайтед». Но и 3-е место позволяет сыграть в плей-офф за путевку в АПЛ.

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У «Мидлсбро» все отлично с результативностью. Команда забила 61 гол в 35 матчах сезона при 40-ка пропущенных. Больше забивает только лидер «Бернли».

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Коллектив выиграл семь из последних восьми поединков, так что находится в отличной форме, чтобы рассчитывать на успех.

«Сток Сити»

«Сток Сити» находится в середине турнирной таблице Чемпионшипа, занимая 14-ю строчку с 46 очками в активе.

Клуб имеет комфортное преимущество от зоны вылета (14 очков) и может сосредоточиться на том, чтобы подняться выше по турнирной таблице.

Команда выступает не лучшим образом в нынешнем сезоне. «Гончары» имеют довольно средние показатели забитых и пропущенных — 47 голов и 44 пропущенных.

Правда, два последних матча коллектив выиграл, а значит будет представлять собой непростого соперника для одного из лидеров Чемпионшипа.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Мидлсбро», коэффициент на победу которого равен 1,81. Успех «Сток Сити» оценивается в 4,40, ничья — в 3,70.

В шести из 10 последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,84.

Еще один вариант ставки — «Мидлсбро» выиграет 1-й тайм за 2,44, ведь гости проигрывали к перерыву в шести из 10 последних выездных матчей.