«Рома» сыграет на своем поле против «Сассуоло» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 20:00 мск. «Рома» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Желто-красные» в текущем сезоне итальянской Серии А выступают нестабильно, но в настоящий момент «Волки» занимают четвертое место в турнирной таблице.

Римляне продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Благодаря победе над «Ювентусом» в последнем туре команда как раз и поднялась в зону главного еврокубка.

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На этой неделе «Рома» еще и обыграла в домашних стенах «Реал Сосьедад» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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В последних трех поединках во всех турнирах «джаллоросси» одержали победы, а значит находятся в отличной форме, чтобы снова выиграть.

«Сассуоло»

За последний месяц гости прошли две серьезные проверки, в рамках которых они показали свою твердость. При этом место в таблице не позволяет претендовать на какие-либо привилегии в виде еврокубков.

Тем не менее победа над «Аталантой» (1:0) является одним из самых приятных результатов в сезоне. В матче с «Наполи» команда не сдала экзамен, но мало кому это удается.

При этом «Сассуоло» набрал очко в игре с «Удинезе» (2:2), а также взял 3 пункта в играх с «Лечче» (1:0) и «Кремонезе» (3:2).

В последних двух поединках клуб выиграл, а значит обещает стать непростым соперником для хозяев поля.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 1,76. Успех «Сассуоло» оценивается в 5,20, ничья — в 3,60.

В шести из 10 последних выездных матчей гости забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,96.

Еще один вариант ставки — «Рома» выиграет 1-й тайм за 2,41, ведь хозяева поля выигрывали к перерыву в 7 из последних 10 домашних матчей.