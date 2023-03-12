ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ»Гарантированный четвертьфинал. «МЮ» реабилитировался за провал на «Энфилде» «Бавария» — ПСЖЛига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма» «Спортинг» — «Арсенал» Хаос в Лиссабоне. Сносный результат неоднозначного выступления «Арсенала»
    Все новости спорта

    Удержится ли «Рома» в зоне Лиги чемпионов?

    «Рома» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.96) и ставки на чемпионат Италии 12 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Рому Прогнозы на Сассуоло Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Сассуоло»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома» занимает 4-е место
    «Рома» сыграет на своем поле против «Сассуоло» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 20:00 мск. «Рома» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 12 Марта 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 20:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
    •

    «Рома»

    «Желто-красные» в текущем сезоне итальянской Серии А выступают нестабильно, но в настоящий момент «Волки» занимают четвертое место в турнирной таблице.

    Римляне продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Благодаря победе над «Ювентусом» в последнем туре команда как раз и поднялась в зону главного еврокубка.

    Коэффициенты матча Рома — Сассуоло

    1X2Новым игрокам
  • 1.703.605.20Фрибет$40
    •

    На этой неделе «Рома» еще и обыграла в домашних стенах «Реал Сосьедад» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних трех поединках во всех турнирах «джаллоросси» одержали победы, а значит находятся в отличной форме, чтобы снова выиграть.

    «Сассуоло»

    За последний месяц гости прошли две серьезные проверки, в рамках которых они показали свою твердость. При этом место в таблице не позволяет претендовать на какие-либо привилегии в виде еврокубков.

    Тем не менее победа над «Аталантой» (1:0) является одним из самых приятных результатов в сезоне. В матче с «Наполи» команда не сдала экзамен, но мало кому это удается.

  • Из легенды в клоуны. Как Жозе Моуринью превратился в посмешище
  • Те, кто раньше смеялся вместе с португальским тренером, теперь смеются над ним
  • 04/03/2023

    • При этом «Сассуоло» набрал очко в игре с «Удинезе» (2:2), а также взял 3 пункта в играх с «Лечче» (1:0) и «Кремонезе» (3:2).

    В последних двух поединках клуб выиграл, а значит обещает стать непростым соперником для хозяев поля.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 1,76. Успех «Сассуоло» оценивается в 5,20, ничья — в 3,60.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В шести из 10 последних выездных матчей гости забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,96.

    Еще один вариант ставки — «Рома» выиграет 1-й тайм за 2,41, ведь хозяева поля выигрывали к перерыву в 7 из последних 10 домашних матчей.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Рублев — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Пейдж — Ямаучи
  • Бокс
  • Сегодня в 07:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Молдавский — Васселл
  • Бокс
  • Сегодня в 08:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Мусаев — Шаблий
  • Бокс
  • Сегодня в 08:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Хендерсон
  • Бокс
  • Сегодня в 09:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Акрон — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рома» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Рома» в зоне Лиги чемпионов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры