«Атлетик» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 марта, начало — в 23:00 мск. «Атлетик» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. «Атлетик» на текущий момент находится на 9 месте в таблице.

Правда, с победами у басков дела обстоят не ахти. Выиграно всего лишь 9 поединков из 24, да и отставание от искомой 6 позиции составляет 4 очка.

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В своем предыдущем поединке «Атлетик» потерял важнейшие очки. На выезде баски не смогли одолеть «Райо Вальекано» (0:0).

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Матчи с каталонцами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» проиграл 3 раза при двух паритетах.

В двух последних матчах с «Барсой» баски уступили с одинаковым счетом 4:0. К тому же отчетную встречу из-за дисквалификации пропустит ведущий хавбек Охиан Санчет.

«Барселона»

«Барселона» проводит вполне продуктивный сезон. Команда Хави находится на вершине турнирной таблицы Примеры.

Да и вообще, «Барселона» весьма неплохо обороняется. В 24 матчах каталонская команда пропустила всего 8 мячей.

В минувшем туре «Барселона» вновь добыла 3 пункта. Правда, виктория над слабенькой «Валенсией» вышла минимальной и натужной.

Без кадровых проблем у каталонцев не бывает. Вот и сейчас в лазарете пребывают Педри, Усман Дембеле и Рональд Араухо.

Каталонцы сейчас опережают «Реал» на 9 очков. Естественно, раздаривать столь комфортное преимущество в планы команды Хави не входит.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 2.15.

На викторию «Атлетика» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.30.

Каталонцы выглядят куда сильнее соперника, к тому же мотивированы не растерять комфортный гандикап от «Реала» .

Наш прогноз — Победа «Барселоны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.