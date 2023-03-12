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    «Барселона» угомонит басков

    «Атлетик» — «Барселона». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Примера, 12 марта 2023 года

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    Серхио Бускетс
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 марта, начало — в 23:00 мск. «Атлетик» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Марта 2023 года
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    «Атлетик»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. «Атлетик» на текущий момент находится на 9 месте в таблице.

    Правда, с победами у басков дела обстоят не ахти. Выиграно всего лишь 9 поединков из 24, да и отставание от искомой 6 позиции составляет 4 очка.

    Коэффициенты матча Атлетик — Барселона

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    В своем предыдущем поединке «Атлетик» потерял важнейшие очки. На выезде баски не смогли одолеть «Райо Вальекано» (0:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Матчи с каталонцами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» проиграл 3 раза при двух паритетах.

    В двух последних матчах с «Барсой» баски уступили с одинаковым счетом 4:0. К тому же отчетную встречу из-за дисквалификации пропустит ведущий хавбек Охиан Санчет.

    «Барселона»

    «Барселона» проводит вполне продуктивный сезон. Команда Хави находится на вершине турнирной таблицы Примеры.

    Да и вообще, «Барселона» весьма неплохо обороняется. В 24 матчах каталонская команда пропустила всего 8 мячей.

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  • 07/03/2023

    • В минувшем туре «Барселона» вновь добыла 3 пункта. Правда, виктория над слабенькой «Валенсией» вышла минимальной и натужной.

    Без кадровых проблем у каталонцев не бывает. Вот и сейчас в лазарете пребывают Педри, Усман Дембеле и Рональд Араухо.

    Каталонцы сейчас опережают «Реал» на 9 очков. Естественно, раздаривать столь комфортное преимущество в планы команды Хави не входит.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Атлетика» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.30.

    Каталонцы выглядят куда сильнее соперника, к тому же мотивированы не растерять комфортный гандикап от «Реала».

    Наш прогноз — Победа «Барселоны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Атлетик» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. «Барселона» угомонит басков
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