«Атлетик»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. «Атлетик» на текущий момент находится на 9 месте в таблице.
Правда, с победами у басков дела обстоят не ахти. Выиграно всего лишь 9 поединков из 24, да и отставание от искомой 6 позиции составляет 4 очка.
Коэффициенты матча Атлетик — Барселона
В своем предыдущем поединке «Атлетик» потерял важнейшие очки. На выезде баски не смогли одолеть «Райо Вальекано» (0:0).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Матчи с каталонцами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» проиграл 3 раза при двух паритетах.
В двух последних матчах с «Барсой» баски уступили с одинаковым счетом 4:0. К тому же отчетную встречу из-за дисквалификации пропустит ведущий хавбек Охиан Санчет.
«Барселона»
«Барселона» проводит вполне продуктивный сезон. Команда Хави находится на вершине турнирной таблицы Примеры.
Да и вообще, «Барселона» весьма неплохо обороняется. В 24 матчах каталонская команда пропустила всего 8 мячей.
В минувшем туре «Барселона» вновь добыла 3 пункта. Правда, виктория над слабенькой «Валенсией» вышла минимальной и натужной.
Без кадровых проблем у каталонцев не бывает. Вот и сейчас в лазарете пребывают Педри, Усман Дембеле и Рональд Араухо.
Каталонцы сейчас опережают «Реал» на 9 очков. Естественно, раздаривать столь комфортное преимущество в планы команды Хави не входит.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 2.15.
На викторию «Атлетика» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.30.
Каталонцы выглядят куда сильнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа «Барселоны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.