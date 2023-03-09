«Унион Берлин» сыграет на своем поле с «Юнион Сент-Жиллуаз» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 20:45 мск. «Унион» — «Юнион Сент-Жиллуаз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

В рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Унион» прошли «Аякс». После выездной ничьей 0:0 команда разбила соперника дома 3:1.

Коллектив занимает третье место в таблице Бундеслиги после 23-х сыгранных поединков, в которых набрал 44 очка.

В позапрошлом туре берлинцы проиграли на чужом поле «Баварии» (0:3) и прервали серию без поражений в девять матчей.

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В последних двух матчах клуб не выиграл при одном поражении и одной ничьей, так что переживает некоторый спад.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

«Юнион» выиграл свою группу Лиги Европы, где как раз был и «Унион Берлин», поэтому вышел сразу в 1/8 финала. На этой стадии соперники обменялись победами 1:0.

В чемпионате Бельгии клуб занимает вторую позицию с отставанием в восемь очков от лидера «Генка», так что вряд ли станет чемпионом.

В своем последнем матче коллектив обыграл «Эйпен» с результатом 2:1 и опережает третий в таблице «Антверпен» на два очка.

Эта победа прервала четыре поединка кряду без побед, где в трех последних были одни поражения, так что команда все-таки не в лучшей форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Унион», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Юнион Сент-Жиллуаз» оценивается в 5,50, ничья — в 3,80.

Хозяева поля забили больше 1,5 голов в восьми из 10 последних домашних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Унион» больше 1,5 голов за 1,89.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,09, ведь в девяти из 15 последних матчей хозяев забивали оба соперника.