«Унион»
В рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Унион» прошли «Аякс». После выездной ничьей 0:0 команда разбила соперника дома 3:1.
Коллектив занимает третье место в таблице Бундеслиги после 23-х сыгранных поединков, в которых набрал 44 очка.
В позапрошлом туре берлинцы проиграли на чужом поле «Баварии» (0:3) и прервали серию без поражений в девять матчей.
В последних двух матчах клуб не выиграл при одном поражении и одной ничьей, так что переживает некоторый спад.
«Юнион Сент-Жиллуаз»
«Юнион» выиграл свою группу Лиги Европы, где как раз был и «Унион Берлин», поэтому вышел сразу в 1/8 финала. На этой стадии соперники обменялись победами 1:0.
В чемпионате Бельгии клуб занимает вторую позицию с отставанием в восемь очков от лидера «Генка», так что вряд ли станет чемпионом.
В своем последнем матче коллектив обыграл «Эйпен» с результатом 2:1 и опережает третий в таблице «Антверпен» на два очка.
Эта победа прервала четыре поединка кряду без побед, где в трех последних были одни поражения, так что команда все-таки не в лучшей форме.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Унион», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Юнион Сент-Жиллуаз» оценивается в 5,50, ничья — в 3,80.
Хозяева поля забили больше 1,5 голов в восьми из 10 последних домашних матчей.
Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Унион» больше 1,5 голов за 1,89.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,09, ведь в девяти из 15 последних матчей хозяев забивали оба соперника.