«Шахтер» Караганда
Эта команда всегда способна прыгнуть выше головы. Вот и в новый сезон карагандинцы вступили с новыми амбициями.
Правда, в контрольных матчах у «Шахтера» Караганда не всегда складывалось с результатом. Да и вообще, стабильность — не самый главный союзник «горняков».
В стартовом туре чемпионата «Шахтер» Караганда не смог взять очки. «Горняки» на выезде уступили «Астане» (2:1).
Очные поединки с «Ордабасами» для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей «Шахтер» Караганда выиграл и проиграл по 2 раза.
Наверняка в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Карагандинцы явно способны прибавить по всем показателям.
«Ордабасы»
Эта команда в минувшем сезоне заняла 5 место. Попадание в еврокубки стало неплохой наградой за старания.
Команда имеет довольно крепкий, по казахским меркам, состав. Например, состав «Ордабасы» пополнил опытный Бауржан Исламхан.
В минувшем туре чемпионата «Ордабасы» добыли победу. Дома команда переиграла «Каспий» из Актау (3:1).
Один из мячей записал в свой актив Бобур Абухоликов. Узбекский форвард способен побороться за бомбардирскую корону.
«Ордабасы» в этой встрече наверняка не собираются отсиживаться в тылах. Имея в своем составе сильных атакующих исполнителей, гости явно настроены взять три очка.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Караганда предлагают — 2.12.
На викторию «Ордабасы» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.38.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.96. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.38.