«Шахтер» Караганда сыграет на своем поле с «Ордабасами» в рамках 2-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 9 марта, начало — в 11:00 мск. «Шахтер» Караганда — «Ордабасы»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Караганда

Эта команда всегда способна прыгнуть выше головы. Вот и в новый сезон карагандинцы вступили с новыми амбициями.

Правда, в контрольных матчах у «Шахтера» Караганда не всегда складывалось с результатом. Да и вообще, стабильность — не самый главный союзник «горняков».

В стартовом туре чемпионата «Шахтер» Караганда не смог взять очки. «Горняки» на выезде уступили «Астане» (2:1).

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Очные поединки с «Ордабасами» для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей «Шахтер» Караганда выиграл и проиграл по 2 раза.

Наверняка в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Карагандинцы явно способны прибавить по всем показателям.

«Ордабасы»

Эта команда в минувшем сезоне заняла 5 место. Попадание в еврокубки стало неплохой наградой за старания.

Команда имеет довольно крепкий, по казахским меркам, состав. Например, состав «Ордабасы» пополнил опытный Бауржан Исламхан.

В минувшем туре чемпионата «Ордабасы» добыли победу. Дома команда переиграла «Каспий» из Актау (3:1).

Один из мячей записал в свой актив Бобур Абухоликов. Узбекский форвард способен побороться за бомбардирскую корону.

«Ордабасы» в этой встрече наверняка не собираются отсиживаться в тылах. Имея в своем составе сильных атакующих исполнителей, гости явно настроены взять три очка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Караганда предлагают — 2.12.

На викторию «Ордабасы» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.38.

Гости по составу смотрятся мощнее «горняков» , и уж точно будут активно атаковать.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.96. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.38.