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    В Караганде будет жарко!

    «Шахтер» Караганда — «Ордабасы». Прогноз, ставка (к. 2.96) на футбол, чемпионат Казахстана, 9 марта 2023 года

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    «Ордабасы»
    «Шахтер» Караганда сыграет на своем поле с «Ордабасами» в рамках 2-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 9 марта, начало — в 11:00 мск. «Шахтер» Караганда — «Ордабасы»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 09 Марта 2023 года
    Шахтер Караганда
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Шахтер Караганда 11:00 Ордабасы Ордабасы
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Шахтер» Караганда

    Эта команда всегда способна прыгнуть выше головы. Вот и в новый сезон карагандинцы вступили с новыми амбициями.

    Правда, в контрольных матчах у «Шахтера» Караганда не всегда складывалось с результатом. Да и вообще, стабильность — не самый главный союзник «горняков».

    В стартовом туре чемпионата «Шахтер» Караганда не смог взять очки. «Горняки» на выезде уступили «Астане» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Очные поединки с «Ордабасами» для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей «Шахтер» Караганда выиграл и проиграл по 2 раза.

    Наверняка в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Карагандинцы явно способны прибавить по всем показателям.

    «Ордабасы»

    Эта команда в минувшем сезоне заняла 5 место. Попадание в еврокубки стало неплохой наградой за старания.

    Команда имеет довольно крепкий, по казахским меркам, состав. Например, состав «Ордабасы» пополнил опытный Бауржан Исламхан.

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    • В минувшем туре чемпионата «Ордабасы» добыли победу. Дома команда переиграла «Каспий» из Актау (3:1).

    Один из мячей записал в свой актив Бобур Абухоликов. Узбекский форвард способен побороться за бомбардирскую корону.

    «Ордабасы» в этой встрече наверняка не собираются отсиживаться в тылах. Имея в своем составе сильных атакующих исполнителей, гости явно настроены взять три очка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Караганда предлагают — 2.12.

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    На викторию «Ордабасы» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.38.

    Гости по составу смотрятся мощнее «горняков», и уж точно будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.96. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.38.

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    «Шахтер» Караганда — «Ордабасы»: прогноз, ставка (2.96), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. В Караганде будет жарко!
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