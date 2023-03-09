«Гент» сыграет на своем поле с «Башакшехиром» в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Гент» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

Команда с трудом добралась до 1/8 финала Лиги Конференций. В 1/16 финала «Гент» прошел «Карабах» (0:1 и 1:0). Команда оказалась сильнее в серии пенальти.

«Гент» занял лишь 2-е место в своей группе Лиги Конференций. Команда уступила первую строчку «Юргордену» с большим отрывом. Впрочем, «Гент» проводит не самый удачный сезон.

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В чемпионате Бельгии команда занимает 5-е место с 45-ю очками в активе. Стоит отметить, что команда не так плохо играет на своем поле. «Гент» занимает 4-ю строчку в лиге по этому показателю.

Все прогнозы на Лигу конференций

За последние 5 официальных матчей «Гент» дважды проиграл и 3 раза выиграл. В одном из матчей команда уступила «Карабаху» (1:0). За этот период «Гент» забил 5 голов и 3 пропустила.

Перед матчем с «Башакшехиром» в 1/8 финала Лиги Конференций команда подходит в неплохой форме, но предстоящий соперник куда мощнее условного «Карабаха».

«Истанбул Башакшехир»

Команда мощно провела групповой этап Лиги Конференций, заняв первое место. «Башакшехир» обогнал итальянскую «Фиорентину» в споре за лидерство в группе.

«Башакшехир» проиграл лишь один матч из 6-и в группе А, но в чемпионате Турции у команды дела идут не лучшим образом. Команда занимает лишь 5-е место в турнирной таблице с отставанием от 3-й строчки на три балла.

В последних 5-и официальных матчах команда 2 раза проиграла и трижды победила. За этот период «Башакшехир» забил 8 голов и 5 пропустила.

В предстоящем матче команда будет играть против непростого соперника «Гента», который может преподнести сюрпризы. Тем более, что «Башакшехир» не очень здорово играет в гостях. В турецком чемпионате команда выиграла всего 4 матча из 11-и на чужом поле.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Гент», коэффициент на победу которого равен 2.08. Успех «Башакшехира» оценивается в 3.55, ничья — в 3.55.

«Башакшехир» не так стабилен в последнее время, особенно в гостях. Можно ожидать равный футбол, в котором команды обменяются голами.

Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал голов 2.5 больше за 2.06.

Еще один вариант ставки — Обе команды забьют за 1.85.