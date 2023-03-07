ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «МЮ»Исторический разгром. «Ливерпуль» устроил адский прием «красным дьяволам» Fan ID центр Евро-2020Полный Fan ID. Футбол в РПЛ вернулся, а фанаты — нет Тайсон ФьюриУсик и Фьюри скандалят из-за денег. Бой века на грани срыва
  • 08:15
    • Медведев поднялся на шестое место в рейтинге ATP
  • 00:54
    • «Реал» не смог забить в Севилье и сыграл вничью с «Бетисом»
  • 00:43
    • Гол Манчини принес «Роме» победу над «Ювентусом»
  • 21:33
    • ЦСКА проиграл «Сочи» в РПЛ
  • 21:22
    • «Ливерпуль» забил 7 мячей «Ман Юнайтед»
  • 00:37
    • «Марсель» на минимальном результате прошел «Ренн»
    Все новости спорта

    Оторвется ли «Бристоль Сити» за неудачи на «Хаддерсфилде»?

    «Хаддерсфилд» — «Бристоль Сити». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Чемпионшип, 7 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Хаддерсфилд Таун Прогнозы на Бристоль Сити
    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Бристоль Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бристоль Сити» идет в середине таблицы
    7 марта пройдет матч, в котором «Хаддерсфилд» сыграет против «Бристоль Сити» в поединке 29-го тура Чемпионшипа. Начало — в 22:45 по мск. «Хаддерсфилд» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Марта 2023 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 22:45 Бристоль Сити Бристоль Сити
  • Бристоль
    •

    «Хаддерсфилд»

    Команда занимает последнюю, 24-ю строчку. «Хаддерсфилд» набрал 31 очко в нынешнем сезоне, отставая от безопасного 21-го места на семь баллов.

    Стоит отметить, что у «Хаддерсфилда» есть одна игра в запасе в сравнении с 21-м в таблице «Кардифф Сити», и если команда добавит в результатах может выйти из зоны вылета.

    Последняя на сегодня победа «Терьеров» — единственная в предыдущих 11 матчах — была одержана 18 февраля на своем поле против «Бирмингем Сити» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    В двух последних поединках коллектив проиграл с одинаковым счетом 0:4, поэтому хозяева поля будут аутсайдером игры.

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» находится на скромной 14-й позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, но уже далеко от зоны вылета.

    Интересно, что в 34 матчах команда выиграла, сыграла вничью по 11 раз, а проиграла в 12 случаях. Борьба за выход в плей-офф бристольцам вряд ли светит.

  • Почеттино, Компани или Зидан. Восемь тренеров для «Манчестер Сити» на случай ухода Гвардиолы
  • Возможно, уже в ближайшем будущем хозяевам «Ман Сити» придется искать нового главного тренера
  • 09/02/2023

    • В позапрошлом поединке чемпионата южане добыли три очка. Дома команда минимально одолела «Халл» с минимальным результатом — 1:0.

    В двух последних матчах гости проиграли (правда, один из них — от «Манчестер Сити» (0:3) в Кубке Англии), но в целом находится в лучшей форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Бристоль Сити», коэффициент на победу которого равен 2,55. Успех «Хаддерсфилда» оценивается в 2,80, ничья — в 3,25.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В девяти из 15 последних матчей гостей забивали обе команды.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,92.

    Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,07, ведь хозяева разошлись мировой с соперником к перерыву в шести из 10 последних домашних матчей.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Львов — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кубань — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Балтика — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Дженоа — Козенца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.89
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Осасуна — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хаддерсфилд» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 07.03.2023. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Бристоль Сити» за неудачи на «Хаддерсфилде»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры