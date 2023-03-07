7 марта пройдет матч, в котором «Хаддерсфилд» сыграет против «Бристоль Сити» в поединке 29-го тура Чемпионшипа. Начало — в 22:45 по мск. «Хаддерсфилд» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд»

Команда занимает последнюю, 24-ю строчку. «Хаддерсфилд» набрал 31 очко в нынешнем сезоне, отставая от безопасного 21-го места на семь баллов.

Стоит отметить, что у «Хаддерсфилда» есть одна игра в запасе в сравнении с 21-м в таблице «Кардифф Сити», и если команда добавит в результатах может выйти из зоны вылета.

Последняя на сегодня победа «Терьеров» — единственная в предыдущих 11 матчах — была одержана 18 февраля на своем поле против «Бирмингем Сити» (2:1).

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В двух последних поединках коллектив проиграл с одинаковым счетом 0:4, поэтому хозяева поля будут аутсайдером игры.

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» находится на скромной 14-й позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, но уже далеко от зоны вылета.

Интересно, что в 34 матчах команда выиграла, сыграла вничью по 11 раз, а проиграла в 12 случаях. Борьба за выход в плей-офф бристольцам вряд ли светит.

В позапрошлом поединке чемпионата южане добыли три очка. Дома команда минимально одолела «Халл» с минимальным результатом — 1:0.

В двух последних матчах гости проиграли (правда, один из них — от «Манчестер Сити» (0:3) в Кубке Англии), но в целом находится в лучшей форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Бристоль Сити», коэффициент на победу которого равен 2,55. Успех «Хаддерсфилда» оценивается в 2,80, ничья — в 3,25.

В девяти из 15 последних матчей гостей забивали обе команды.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,92.

Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,07, ведь хозяева разошлись мировой с соперником к перерыву в шести из 10 последних домашних матчей.