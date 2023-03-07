«Курессааре» сыграет на своем поле с «Харьюмаа» в рамках 2-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 7 марта, начало — в 19:00 мск. «Курессааре» — «Харьюмаа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Курессааре»

Эта команда пока еще не стартовала в новом чемпионате. По воле календаря «Курессааре» пропускал первый тур.

В товарищеских матчах команда выглядела прилично. Из трех последних было выиграно два, причем в январе удалось обыграть даже «Флору».

В своем предыдущем поединке «Курессааре» победил. Команда нанесла поражение «Елгаве» (3:1).

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Судя по результатам контрольных поединков, команда вполне может побороться за попадание в топ-пятерку. Потенциал для этого у «Курессааре» имеется.

И по составу, и по другим показателям хозяева выглядят сильнее оппонента. «Курессааре» постарается начать чемпионат с победы.

«Харьюмаа»

Эта команда в предыдущем сезоне смотрелась очень выгодно. Наградой за труды стало заслуженное повышение в классе.

Причем «Харьюмаа» совсем немного не дотянула до показателя в сотню забитых мячей. В 36 поединках было забито 97 голов.

Вот только с надежностью тылов у команды имеются определенные трудности. В 36 матчах второго по рангу эстонского дивизиона пропущено 46 мячей.

В стартовом туре чемпионата Эстонии команда потерпела поражение. «Харьюмаа» пала под натиском действующего чемпиона «Флоры» (4:0).

«Харьюмаа» явно не собирается отсиживаться в тылах. Поражение от чемпиона наверняка вывело наружу все проблемные места, да и с «Курессааре» вполне можно играть.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Флоры» предлагают — 1.48.

На викторию «Харьюмаа» дают — 4.26, ничья оценена — в 5.40.

«Курессааре» явно сильнее новичка лиги, к тому же наверняка постарается начать новый чемпионат с победы .

Наш прогноз — Фора «Курессааре» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.25.