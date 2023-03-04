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    «Аталанта» — «Удинезе». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Серия А, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Удинезе»
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    «Аталанта» проиграла четыре из пяти последних матчей
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 20:00 мск. «Аталанта» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Марта 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 20:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Аталанта»

    «Аталанта» не лучшим образом проводит нынешний сезон. Команда борется за зону Лиги чемпионов, находясь на 6-й месте в таблице.

    Правда, бергамаски умудрились растерять уже немало очков, что называется, на ровном месте. Со стабильностью команда не дружит.

    Коэффициенты матча Аталанта — Удинезе

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  • 1.654.005.00Фрибет$40
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    Свой предыдущий поединок команда вновь не записала себе в актив. На выезде «Аталанта» потерпела поражение от «Милана» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В последних двух матчах коллектив проиграл, а в последних пяти уступил четыре раза, поэтому находится явно не в лучшей форме.

    «Удинезе»

    «Удинезе» проводит привычный для себя сезон. Типичный середняк Серии А сейчас находится на 10-м месте.

    «Зебры» неплохо выглядят в обороне. В 24 матчах фриуланцы пропустили в свои ворота 30 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь успешно. Удинцы дома не смогли одолеть «Специю» (2:2).

    Вот уже пять матчей коллектив не знает побед при трех ничьих и двух поражениях, так что им сложно рассчитывать на победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Аталанта», коэффициент на победу которой равен 1,69. Успех «Удинезе» оценивается в 5,00, ничья — в 4,10.

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    В трех из пяти последних матчах этих команд забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,80.

    Еще один вариант ставки — «Удинезе» не проиграет за 2,25, ведь в четырех из шести последних матчах гости не проиграли.

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    «Аталанта» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. Кто вернется на победный путь?
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