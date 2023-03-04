«Аталанта» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 20:00 мск. «Аталанта» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» не лучшим образом проводит нынешний сезон. Команда борется за зону Лиги чемпионов, находясь на 6-й месте в таблице.

Правда, бергамаски умудрились растерять уже немало очков, что называется, на ровном месте. Со стабильностью команда не дружит.

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Свой предыдущий поединок команда вновь не записала себе в актив. На выезде «Аталанта» потерпела поражение от «Милана» (0:2).

Все прогнозы на Серию А

В последних двух матчах коллектив проиграл, а в последних пяти уступил четыре раза, поэтому находится явно не в лучшей форме.

«Удинезе»

«Удинезе» проводит привычный для себя сезон. Типичный середняк Серии А сейчас находится на 10-м месте.

«Зебры» неплохо выглядят в обороне. В 24 матчах фриуланцы пропустили в свои ворота 30 раз.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. Удинцы дома не смогли одолеть «Специю» (2:2).

Вот уже пять матчей коллектив не знает побед при трех ничьих и двух поражениях, так что им сложно рассчитывать на победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Аталанта», коэффициент на победу которой равен 1,69. Успех «Удинезе» оценивается в 5,00, ничья — в 4,10.

В трех из пяти последних матчах этих команд забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,80.

Еще один вариант ставки — «Удинезе» не проиграет за 2,25, ведь в четырех из шести последних матчах гости не проиграли.