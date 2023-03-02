«Наполи» — чемпион Италии? Дело времени

Изменения в турнирной таблице
В топ-3 итальянского чемпионата вернулся действующий чемпион «Милан». «Россонери» обошли в таблице «Рому». Шаг вперёд сделал и «Лацио». Римский клуб теперь четвёртый. А вот футболисты «Ромы» свалились с третьего на пятое место.
На две строчки вверх взлетела «Фиорентина». «Фиалки» застолбили за собой 12 строчку. От этого пострадали «Эмполи» и «Лечче», которые опустились на одну позицию вниз.
В зоне вылета есть небольшие изменения. «Кремонезе» поднялся на предпоследнее 19 место и обошёл в турнирке «Сампдорию».
Вне конкуренции
«Наполи» — единоличный лидер Серии А. Команда не знает горечи поражений уже восьмой матч кряду. Именно такое количество игр составляет выигрышная серия неаполитанцев.
В 24 туре «адзурри» нанесли поражение «Эмполи» (2:0). В составе «Наполи» забитым мячом отметился Виктор Осимхен плюс был автогол от Ардиана Исмайли.
Лидер итальянского чемпионата набрал 65 очков. Преимущество над конкурентами из Милана составляет 18 баллов. А это уже серьёзно.
Милан в топе
Два клуба из Милана входят в топ-3 Серии А. По 47 очков набрали «Интер» и «Милан». Итак, по дополнительным показателям второе место за «нерадзурри». В минувшем игровом дне «Интер» потерпел минимальное поражение от «Болоньи» (0:1).
Этой осечкой воспользовался не только «Наполи», но и «Милан». «Россонери» смогли переиграть «Аталанту» (2:0). Сначала был автогол от игрока «королевы провинциалов» — Хуана Муссо. А затем точку в матче поставит Жуниор Мессиас.
Рим в пятёрке
За миланскими клубами пытаются угнаться команды из Рима. «Лацио» одержал победу, набрал 45 очков и поднялся на 4 место в таблице. Коллектив нанёс поражение главному аутсайдеру — «Сампдории» (1:0). Победный гол на 80-й минуте забил Луис Ромеро.
А вот «Рома» дала маху. «Волчица» умудрилась проиграть другому аутсайдеру Серии А — «Кремонезе» (1:2). Это фиаско лишило римский клуб третьего место. «Рому» в таблице обошли «Милан» и «Лацио».
А как же Турин?
«Ювентус» постепенно приближается к еврокубковой шестёрке чемпионата. Туринский коллектив выиграл четвёртый матч подряд. На этот раз «Юве» переиграл «Торино» (4:2).
После успешной встречи «Старая синьора» набрала 35 очков и закрепилась на седьмой строчке. Отставание от шестой «Аталанты» составляет шесть баллов.
Тур № 25
Центральная битва «Наполи» — «Лацио» откроет программу 25 тура. Встреча лидера и четвёртой команды чемпионата запланирована на пятницу, 3 марта.
«Интер» свой поединок проведёт дома против «Лечче». Игра состоится в воскресенье, 5 марта. А днем ранее, 4 марта «Милан» отправится гостить к «Фиорентине».
Матчи 25 тура чемпионата Италии пройдут с 3 по 6 марта.