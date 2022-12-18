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    «Асколи» одолеет «Козенцу»

    «Козенца» — «Асколи». Прогноз, ставка (к. 2.57) на футбол, Серия В, 18 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Козенца» — «Асколи»
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    Никола Фаласко
    «Козенца» сыграет на своем поле с «Асколи» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 16:00 мск. «Козенца» — «Асколи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 18 Декабря 2022 года
    Cosenza
  • Италия. Серия B
    •  Cosenza 16:00 Асколи Асколи
  • Италия. Серия B
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    «Козенца»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Козенца» пока находится на 18 месте.

    Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Игроки «Козенцы» забили всего 16 мячей в 17 поединках.

    В предыдущем туре «Козенца» проиграла. Выезд в Венецию завершился неудачей (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Козенца» традиционно сложно противостоит «Асколи». Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех коллизиях.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно же выбираться из опасной зоны!

    «Асколи»

    «Асколи» борется за повышение в классе. Правда, даже до зоны плей-офф команде не хватает 2 очков.

    В минувшем туре чемпионата «Асколи» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Дженоа» (0:0).

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    • Самым сильным звеном команды является атака. В 17 встречах игроки «Асколи» настреляли 21 мяч.

    В этой встрече «Асколи» наверняка будет активно идти в атаку. Да и пора бы побеждать, ведь 7 ничьих в 17 матчах — явно многовато.

    Команда не забивает уже на протяжении 2 матчей к ряду. Так что мотивация отличиться в этой встрече будет главной движущей силой.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Асколи» предлагают — 2.57.

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    На викторию «Козенцы» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.04.

    Гости максимально мотивированы подняться в зону плей-офф, и наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Асколи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.

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    «Козенца» — «Асколи»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на футбол. «Асколи» одолеет «Козенцу»
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