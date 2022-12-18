«Козенца»
Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Козенца» пока находится на 18 месте.
Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Игроки «Козенцы» забили всего 16 мячей в 17 поединках.
В предыдущем туре «Козенца» проиграла. Выезд в Венецию завершился неудачей (2:0).
«Козенца» традиционно сложно противостоит «Асколи». Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех коллизиях.
В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно же выбираться из опасной зоны!
«Асколи»
«Асколи» борется за повышение в классе. Правда, даже до зоны плей-офф команде не хватает 2 очков.
В минувшем туре чемпионата «Асколи» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Дженоа» (0:0).
Самым сильным звеном команды является атака. В 17 встречах игроки «Асколи» настреляли 21 мяч.
В этой встрече «Асколи» наверняка будет активно идти в атаку. Да и пора бы побеждать, ведь 7 ничьих в 17 матчах — явно многовато.
Команда не забивает уже на протяжении 2 матчей к ряду. Так что мотивация отличиться в этой встрече будет главной движущей силой.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Асколи» предлагают — 2.57.
На викторию «Козенцы» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.04.
Наш прогноз — Победа «Асколи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.