«Козенца» сыграет на своем поле с «Асколи» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 16:00 мск. «Козенца» — «Асколи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Козенца»

Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Козенца» пока находится на 18 месте.

Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Игроки «Козенцы» забили всего 16 мячей в 17 поединках.

В предыдущем туре «Козенца» проиграла. Выезд в Венецию завершился неудачей (2:0).

Все прогнозы на футбол

«Козенца» традиционно сложно противостоит «Асколи». Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех коллизиях.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно же выбираться из опасной зоны!

«Асколи»

«Асколи» борется за повышение в классе. Правда, даже до зоны плей-офф команде не хватает 2 очков.

В минувшем туре чемпионата «Асколи» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Дженоа» (0:0).

Самым сильным звеном команды является атака. В 17 встречах игроки «Асколи» настреляли 21 мяч.

В этой встрече «Асколи» наверняка будет активно идти в атаку. Да и пора бы побеждать, ведь 7 ничьих в 17 матчах — явно многовато.

Команда не забивает уже на протяжении 2 матчей к ряду. Так что мотивация отличиться в этой встрече будет главной движущей силой.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Асколи» предлагают — 2.57.

На викторию «Козенцы» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.04.

Гости максимально мотивированы подняться в зону плей-офф , и наверняка будут активны в атаке.

Наш прогноз — Победа «Асколи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.