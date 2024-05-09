9 мая в финале Кубка Люксембурга по футболу сыграют «Свифт Эсперанж» и «Прогрес». Начало игры — в 20:30 мск. «Свифт Эсперанж» — «Прогрес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Свифт Эсперанж»

Турнирное положение: Эта команда борется за 2 место в чемпионате Люксембурга. На текущий момент она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Свифт Эсперанж» отстает от 2 позиции на 3 очка. Да и надежность тылов высокой не назовешь: 33 пропущенных мяча в 27 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными баллами. «Свифт Эсперанж» переиграл «Женесс» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Свифт Эсперанж» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

При этом «Свифт Эсперанж» имеет четырехматчевую победную серию. Более того, в двух последних поединках ворота команды остались сухими.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ряд побед в последних матчах явно прибавили настроения. Да и шанс взять Кубок страны выпадает не каждый день.

Матчи против «Прогреса» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Свифт Эсперанж» по разу выиграл и проиграл.

Номинальные хозяева наверняка будут активно атаковать. Да и в последних матчах команда демонстрирует приличные результаты.

«Прогрес»

Турнирное положение: «Прогрес» нынче борется за попадание на пьедестал. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

Отрыв от 2 позиции измеряется всего лишь 3 очками. Вот только результативность команды не достигает и 2 голов за матч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Прогрес» нанес поражение «Мондорфу» (4:2).

В пяти последних матчах «Прогрес» победил четырежды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных.

Более того, в 4 своих последних поединках команда побеждала. Причем три из них она завершила без пропущенных мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Прогрес» выглядит выгодно. Все 4 последних виктории получились с разницей в 2 мяча.

Команда достаточно неплохо обороняется. В 27 матчах чемпионата Люксембурга она пропустила в свои ворота 31 раз.

Последнее поражение от «Свифт Эсперанжа» команда потерпели полтора года назад. Да и в нынешних условиях шансы на успех имеются.

Наверняка номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Прогрес» не собирается действовать отдавать инициативу сопернику.

Статистика для ставок

И те, и другие выиграли в 4 своих последних поединках

«Свифт Эсперанж» не пропустил в 2 своих последних поединках

Последняя очная встреча соперников принесла сухой паритет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Свифт Эсперанж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 3.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

Прогноз: «Свифт Эсперанж» имеет неплохой подбор игроков, и наверняка будет активен в атаке.

Номинальные хозяева уж точно начнут поединок с острых и агрессивных атакующих действий.

Ставка: Победа «Свифт Эсперанжа» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют не более 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00