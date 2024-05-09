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    «Свифт Эсперанж» совершит блицкриг

    «Свифт Эсперанж» — «Прогрес». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок Люксембурга, 9 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Свифт Эсперанж» — «Прогрес»
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    «Свифт Эсперанж»
    9 мая в финале Кубка Люксембурга по футболу сыграют «Свифт Эсперанж» и «Прогрес». Начало игры — в 20:30 мск. «Свифт Эсперанж» — «Прогрес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Свифт Эсперанж»

    Турнирное положение: Эта команда борется за 2 место в чемпионате Люксембурга. На текущий момент она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Свифт Эсперанж» отстает от 2 позиции на 3 очка. Да и надежность тылов высокой не назовешь: 33 пропущенных мяча в 27 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными баллами. «Свифт Эсперанж» переиграл «Женесс» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Свифт Эсперанж» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    При этом «Свифт Эсперанж» имеет четырехматчевую победную серию. Более того, в двух последних поединках ворота команды остались сухими.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ряд побед в последних матчах явно прибавили настроения. Да и шанс взять Кубок страны выпадает не каждый день.

    Матчи против «Прогреса» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Свифт Эсперанж» по разу выиграл и проиграл.

    Номинальные хозяева наверняка будут активно атаковать. Да и в последних матчах команда демонстрирует приличные результаты.

    «Прогрес»

    Турнирное положение: «Прогрес» нынче борется за попадание на пьедестал. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    Отрыв от 2 позиции измеряется всего лишь 3 очками. Вот только результативность команды не достигает и 2 голов за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Прогрес» нанес поражение «Мондорфу» (4:2).

    В пяти последних матчах «Прогрес» победил четырежды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных.

    Более того, в 4 своих последних поединках команда побеждала. Причем три из них она завершила без пропущенных мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Прогрес» выглядит выгодно. Все 4 последних виктории получились с разницей в 2 мяча.

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    Команда достаточно неплохо обороняется. В 27 матчах чемпионата Люксембурга она пропустила в свои ворота 31 раз.

    Последнее поражение от «Свифт Эсперанжа» команда потерпели полтора года назад. Да и в нынешних условиях шансы на успех имеются.

    Наверняка номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Прогрес» не собирается действовать отдавать инициативу сопернику.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие выиграли в 4 своих последних поединках

    • «Свифт Эсперанж» не пропустил в 2 своих последних поединках

    • Последняя очная встреча соперников принесла сухой паритет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Свифт Эсперанж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 3.54.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

    Прогноз: «Свифт Эсперанж» имеет неплохой подбор игроков, и наверняка будет активен в атаке.

    Номинальные хозяева уж точно начнут поединок с острых и агрессивных атакующих действий.

    Ставка: Победа «Свифт Эсперанжа» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют не более 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

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    «Свифт Эсперанж» — «Прогрес». 9 мая в финале Кубка Люксембурга по футболу сыграют «Свифт Эсперанж» и «Прогрес». Начало игры — в 20:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Свифт Эсперанж» — «Прогрес» с коэффициентом 2.38.
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