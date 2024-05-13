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    «Барселона» — «Реал Сосьедад». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад»

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    Роберт Левандовский
    «Барселона» на своем поле сыграет с «Реалом Сосьедад» в рамках заключительного матча 35-го тура Примеры. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    «Барселона» идет на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 73 очка в 34-х матчах. На счету каталонской команды 22 победы, 7 ничьих и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 70:43.

    В прошлом туре «Барселона» не смогла справиться с «Жироной» в гостях, уступив сопернику со счетом 4:2. После этого поражения подопечные Хави пропустили соперника на вторую строчку, но в случае победы сегодня могут вновь обойти «бело-красных» в таблице.

    Ранее каталонский клуб обыграл «Валенсию» (4:2), уступил в Эль-Класико «Реалу» (2:3) и одержал минимальную победу над «Кадисом» (1:0).

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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, продолжая борьбу за еврокубковые позиции. Команда из Сан-Себастьяна сыграла 34 матча, набрав в них 54 очка: 14 побед, 12 ничьих и 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 48:35.

    В предыдущем туре «бело-голубые» одержали первую победу за четыре последних матча, одолев в родных стенах «Лас-Пальмас» (2:0). Голом в составе в составе «Реал Сосьедад» отличился Беккер, а защитник гостей Суарес отправил мяч в свои ворота.

    Ранее подопечные Иманоля Альгуасиля сыграли вничью с «Альмерией» (2:2) и «Хетафе» (1:1), а также минимально уступили мадридскому «Реалу» (0:1).

    Личные встречи

    В матче первого круга «Барселона» обыграла соперника в гостях со счетом 1:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету каталонской команды 9 побед и один раз успех праздновал «Реал Сосьедад».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.34.

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