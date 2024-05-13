В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Серии А, Примере и АПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фиорентина» — «Монца»

Футбол. Чемпионат Италии

На этой неделе «фиалки» порадовали своих поклонников в Лиге конференций. Команда смогла по сумме двух матчей одолеть «Брюгге» и пробиться в финал турнира. Удастся ли итальянскому клубу завоевать трофей?

В Серии А перед «Фиорентиной» не стоит серьезных задач. Команда сейчас находится на 9-м месте. Набрано 50 очков в 34-х встречах.

Календарь и таблица Серии А

«Монца», как и «Фиорентина», доигрывает сезон. Клуб точно не вылетит в Серию В. Команда уже давно решила все вопросы по поводу сохранения прописки в элитном дивизионе.

«Монца» не побеждает в Серии А почти два месяца. Последний раз клуб выигрывал 16 марта, когда дома одолел «Кальяри» со счетом 1:0.

Ставка: Обе забьют за 1.80.

«Барселона» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» рискует остаться без серебряных медалей. Сейчас на 2-й позиции в таблице находится «Жирона». Сине-гранатовые очень обеспокоены тем, что клуб может закончить сезон на третьем месте.

Из хороших новостей для «Барселоны» — результативность Роберта Левандовского. Форвард забил четыре мяча в двух встречах. Удастся ли поляку снова отличиться?

«Реал Сосьедад» очень стабилен. В последних семи встречах команда смогла набрать 14 очков. Баскская команда уступила только «Реалу».

«Барселона» под давлением вынуждена действовать первым номером. Хозяев ничья точно не устроит. Напомним, в первом круге подопечные Хави победили со счетом 1:0.

Ставка: Победа «Барселоны» за 1.79.

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии

«Астон Вилла» не побеждает с 21 апреля. На данный момент клуб находится на 4-м месте в таблице АПЛ. Высока вероятность, что подопечные Унаи Эмери в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

На этой неделе «Астон Вилла» не смогла выйти в финал Лиги конференций. В полуфинальной встрече бирмингемский коллектив снова уступил «Олимпиакосу» 0:2.

Ранее «Ливерпуль» официально выбыл из чемпионской гонки. На титул в АПЛ претендуют только два клуба — «Арсенал» и «Манчестер Сити». Красные закончат сезон с бронзовыми медалями.

«Ливерпуль» в целом удачно играет с «Астон Виллой». Последний раз мерсисайдская команда уступала бирмингемцам еще в октябре 2020 года. Тогда «Ливерпуль» проиграл в гостях со счетом 2:7. В первом круге подопечные Юргена Клоппа разгромили «Астон Виллу» 3:0.

Ставка: Обе забьют за 1.42.

Общий коэффициент — 4.57.