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    Все новости спорта

    «Астон Вилла» и «Ливерпуль» обменяются голами, «Барселона» выиграет у «Реала Сосьедад»

    Экспресс дня 13 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 мая
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    Роберт Левандовский
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Серии А, Примере и АПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Фиорентина» — «Монца»

    Футбол. Чемпионат Италии

    На этой неделе «фиалки» порадовали своих поклонников в Лиге конференций. Команда смогла по сумме двух матчей одолеть «Брюгге» и пробиться в финал турнира. Удастся ли итальянскому клубу завоевать трофей?

    В Серии А перед «Фиорентиной» не стоит серьезных задач. Команда сейчас находится на 9-м месте. Набрано 50 очков в 34-х встречах.

    Календарь и таблица Серии А

    «Монца», как и «Фиорентина», доигрывает сезон. Клуб точно не вылетит в Серию В. Команда уже давно решила все вопросы по поводу сохранения прописки в элитном дивизионе.

    «Монца» не побеждает в Серии А почти два месяца. Последний раз клуб выигрывал 16 марта, когда дома одолел «Кальяри» со счетом 1:0.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    «Барселона» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Барселона» рискует остаться без серебряных медалей. Сейчас на 2-й позиции в таблице находится «Жирона». Сине-гранатовые очень обеспокоены тем, что клуб может закончить сезон на третьем месте.

    Из хороших новостей для «Барселоны» — результативность Роберта Левандовского. Форвард забил четыре мяча в двух встречах. Удастся ли поляку снова отличиться?

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    «Реал Сосьедад» очень стабилен. В последних семи встречах команда смогла набрать 14 очков. Баскская команда уступила только «Реалу».

    «Барселона» под давлением вынуждена действовать первым номером. Хозяев ничья точно не устроит. Напомним, в первом круге подопечные Хави победили со счетом 1:0.

    Ставка: Победа «Барселоны» за 1.79.

    «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Астон Вилла» не побеждает с 21 апреля. На данный момент клуб находится на 4-м месте в таблице АПЛ. Высока вероятность, что подопечные Унаи Эмери в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

    На этой неделе «Астон Вилла» не смогла выйти в финал Лиги конференций. В полуфинальной встрече бирмингемский коллектив снова уступил «Олимпиакосу» 0:2.

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  • 07/05/2024

    • Ранее «Ливерпуль» официально выбыл из чемпионской гонки. На титул в АПЛ претендуют только два клуба — «Арсенал» и «Манчестер Сити». Красные закончат сезон с бронзовыми медалями.

    «Ливерпуль» в целом удачно играет с «Астон Виллой». Последний раз мерсисайдская команда уступала бирмингемцам еще в октябре 2020 года. Тогда «Ливерпуль» проиграл в гостях со счетом 2:7. В первом круге подопечные Юргена Клоппа разгромили «Астон Виллу» 3:0.

    Ставка: Обе забьют за 1.42.

    Общий коэффициент — 4.57.

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    Экспресс дня 13 мая. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Серии А, Примере и АПЛ. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 13 мая с коэффициентом 4.57.
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