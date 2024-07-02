Кэти Бултер
Когда начинается лето, Бултер находится в лучшей форме в сезоне. В текущем году она в очередной раз это продемонстрировала, победив на соревновании в Ноттингеме.
Сам по себе теннис Кэти на траве заслуживает похвалы, поскольку она демонстрирует такое разнообразие игры, что соперницы просто не могут успевать за всеми пущенными ею мячами.
С начала месяца на траве британка проиграла всего лишь два раза, одержав при этом восемь побед.
В поединке против немки Марии преимущество всецело на стороне Кэти, но Татьяна в позапрошлом году играла в полуфинале травяного мэйджора, и это стоит учитывать.
Татьяна Мария
Уже прошло два года с превосходной игры Марии на «Уимблдоне», когда она обыгрывала всех на своем пути.
Тогда теннис немки действительно впечатлял, но и сейчас немка играет вполне неплохо и до старта главного травяного турнира в сезоне провела весьма неплохой старт в Сурбитоне, где добралась до финального поединка, н проиграла там бельгийке Ван Эйтванк.
Нет сомнений, что на предстоящем турнире в Лондоне она постарается вспомнить свою лучшую игру, но будет сделать это сложно.
Встречаться с хозяйкой турнира в первом же круге такого соревнования — крайне серьезное испытание, которые выдержит далеко не каждый.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в британскую теннисистку в этом поединке: победа Бултер — 1.25, победа Марии — 4.04.
Прогноз: Бултер легко разделается со своей соперницей в первом круге
- 1.93Бронцетти — Фернандес: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.99Боузкова — Риера: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.57Карацев — Хачанов: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Ставка: Ф1 (-5) за 2.01
Альтернативный прогноз: При всем уважении к американке, но она не сможет оказать должного уровня сопротивления, и матч получится в одну калитку.
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.42