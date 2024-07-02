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    Мария окажет сопротивление сильной британке?

    Бултер — Мария. Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч первого круга «Уимблдона», 02 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бултер — Мария
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    Татьяна Мария
    Британка Кэти Бултер и немка Татьяна Мария встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 02 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бултер — Мария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кэти Бултер

    Когда начинается лето, Бултер находится в лучшей форме в сезоне. В текущем году она в очередной раз это продемонстрировала, победив на соревновании в Ноттингеме.

    Сам по себе теннис Кэти на траве заслуживает похвалы, поскольку она демонстрирует такое разнообразие игры, что соперницы просто не могут успевать за всеми пущенными ею мячами.

    С начала месяца на траве британка проиграла всего лишь два раза, одержав при этом восемь побед.

    В поединке против немки Марии преимущество всецело на стороне Кэти, но Татьяна в позапрошлом году играла в полуфинале травяного мэйджора, и это стоит учитывать.

    Татьяна Мария

    Уже прошло два года с превосходной игры Марии на «Уимблдоне», когда она обыгрывала всех на своем пути.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Тогда теннис немки действительно впечатлял, но и сейчас немка играет вполне неплохо и до старта главного травяного турнира в сезоне провела весьма неплохой старт в Сурбитоне, где добралась до финального поединка, н проиграла там бельгийке Ван Эйтванк.

    Нет сомнений, что на предстоящем турнире в Лондоне она постарается вспомнить свою лучшую игру, но будет сделать это сложно.

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    Встречаться с хозяйкой турнира в первом же круге такого соревнования — крайне серьезное испытание, которые выдержит далеко не каждый.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британскую теннисистку в этом поединке: победа Бултер — 1.25, победа Марии — 4.04.

    Прогноз: Бултер легко разделается со своей соперницей в первом круге

    Ставка: Ф1 (-5) за 2.01

    Альтернативный прогноз: При всем уважении к американке, но она не сможет оказать должного уровня сопротивления, и матч получится в одну калитку.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.42

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