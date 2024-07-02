Британка Кэти Бултер и немка Татьяна Мария встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 02 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бултер — Мария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кэти Бултер

Когда начинается лето, Бултер находится в лучшей форме в сезоне. В текущем году она в очередной раз это продемонстрировала, победив на соревновании в Ноттингеме.

Сам по себе теннис Кэти на траве заслуживает похвалы, поскольку она демонстрирует такое разнообразие игры, что соперницы просто не могут успевать за всеми пущенными ею мячами.

С начала месяца на траве британка проиграла всего лишь два раза, одержав при этом восемь побед.

В поединке против немки Марии преимущество всецело на стороне Кэти, но Татьяна в позапрошлом году играла в полуфинале травяного мэйджора, и это стоит учитывать.

Татьяна Мария

Уже прошло два года с превосходной игры Марии на «Уимблдоне», когда она обыгрывала всех на своем пути.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Тогда теннис немки действительно впечатлял, но и сейчас немка играет вполне неплохо и до старта главного травяного турнира в сезоне провела весьма неплохой старт в Сурбитоне, где добралась до финального поединка, н проиграла там бельгийке Ван Эйтванк.

Нет сомнений, что на предстоящем турнире в Лондоне она постарается вспомнить свою лучшую игру, но будет сделать это сложно.

Встречаться с хозяйкой турнира в первом же круге такого соревнования — крайне серьезное испытание, которые выдержит далеко не каждый.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британскую теннисистку в этом поединке: победа Бултер — 1.25, победа Марии — 4.04.

Прогноз: Бултер легко разделается со своей соперницей в первом круге

Ставка: Ф1 (-5) за 2.01

Альтернативный прогноз: При всем уважении к американке, но она не сможет оказать должного уровня сопротивления, и матч получится в одну калитку.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.42