Поляк Хуберт Хуркач сыграет против молдавского теннисиста Раду Албота в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Албот, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хуркач

Хуберта можно назвать основным скрытым фаворитом Уимблдона за его умение играть на траве.

Поляк прекрасно использует на этом покрытии свои лучшие качества, в том числе максимально неприятную первую подачу.

На этот раз Хуркач провел лишь один турнир перед британским мэйджором — на прошлой неделе он дошел до финала в немецком Галле.

В решающем матче Хуби проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:7, 6:7.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Лучшим результатом Хуркача на Уимблдоне пока остается выход в полуфинал в 2021 году.

Албот

Раду тем временем восьмой раз подряд сыграет в основной сетке Уимблдона. В каком-то смысла это тоже серьезное достижение.

Молдавский теннисист, как и в двух предыдущих сезонах, снова прошел сложнейшую квалификацию.

Албот выиграл в отборе у итальянца Франческо Маэстрелли, Бу Юньчаокэтэ и Даниэля Галана.

Также стоит отметить, что после 2018 года Албот ни разу не проходил первый круг на британском мэйджоре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.10, победу Албота букмекеры предлагают за 7.40.

Прогноз: если даже поляку хватит трех сетов, не факт, что здесь будет разгромный счет. На приеме Хуберту все-таки тоже брать геймы в матчах на траве. Скорее всего, здесь будет как минимум один тай-брейк.

Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов больше 30,5 за 1.97.