Хуркач
Хуберта можно назвать основным скрытым фаворитом Уимблдона за его умение играть на траве.
Поляк прекрасно использует на этом покрытии свои лучшие качества, в том числе максимально неприятную первую подачу.
На этот раз Хуркач провел лишь один турнир перед британским мэйджором — на прошлой неделе он дошел до финала в немецком Галле.
В решающем матче Хуби проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:7, 6:7.
Лучшим результатом Хуркача на Уимблдоне пока остается выход в полуфинал в 2021 году.
Албот
Раду тем временем восьмой раз подряд сыграет в основной сетке Уимблдона. В каком-то смысла это тоже серьезное достижение.
Молдавский теннисист, как и в двух предыдущих сезонах, снова прошел сложнейшую квалификацию.
Албот выиграл в отборе у итальянца Франческо Маэстрелли, Бу Юньчаокэтэ и Даниэля Галана.
Также стоит отметить, что после 2018 года Албот ни разу не проходил первый круг на британском мэйджоре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.10, победу Албота букмекеры предлагают за 7.40.
Прогноз: если даже поляку хватит трех сетов, не факт, что здесь будет разгромный счет. На приеме Хуберту все-таки тоже брать геймы в матчах на траве. Скорее всего, здесь будет как минимум один тай-брейк.
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Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов больше 30,5 за 1.97.