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    Хуркач неприятно шокирует на старте Уимблдона?

    Хуркач — Албот. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Албот
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против молдавского теннисиста Раду Албота в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Албот, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хуркач

    Хуберта можно назвать основным скрытым фаворитом Уимблдона за его умение играть на траве.

    Поляк прекрасно использует на этом покрытии свои лучшие качества, в том числе максимально неприятную первую подачу.

    На этот раз Хуркач провел лишь один турнир перед британским мэйджором — на прошлой неделе он дошел до финала в немецком Галле.

    В решающем матче Хуби проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:7, 6:7.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Лучшим результатом Хуркача на Уимблдоне пока остается выход в полуфинал в 2021 году.

    Албот

    Раду тем временем восьмой раз подряд сыграет в основной сетке Уимблдона. В каком-то смысла это тоже серьезное достижение.

    Молдавский теннисист, как и в двух предыдущих сезонах, снова прошел сложнейшую квалификацию.

    Албот выиграл в отборе у итальянца Франческо Маэстрелли, Бу Юньчаокэтэ и Даниэля Галана.

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    Также стоит отметить, что после 2018 года Албот ни разу не проходил первый круг на британском мэйджоре.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.10, победу Албота букмекеры предлагают за 7.40.

    Прогноз: если даже поляку хватит трех сетов, не факт, что здесь будет разгромный счет. На приеме Хуберту все-таки тоже брать геймы в матчах на траве. Скорее всего, здесь будет как минимум один тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов больше 30,5 за 1.97.

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    Хуркач — Албот: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Хуркач неприятно шокирует на старте Уимблдона?
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