Лючия Бронцетти
К текущему моменту времени теннисисток из Италии огромное количество, но много из них достаточно нестабильны в отличие от Бронцетти.
Лючия очень серьезно прибавила за последнее время и по делу подбирается к первой полусотне рейтинга
Причем она одинаково хорошо играет, как на харде, так и на синтетике. Хочется, чтобы к этому списку также добавилась и трава.
В предстоящем поединке против канадки Фернандес будет очень тяжело, поскольку соперница сейчас находится на коне.
Лейла Фернандес
К старту соревнований в Лондоне Фернандес походит в очень хорошем настроении, поскольку она добралась до финала соревнования в Истбурне.
На протяжении последних сезонов понятия трава и теннисистка из Канады были совсем не совместимы, но Лейла совершила огромную работу в этом направлении.
На прошлой неделе канадка обыграла таких серьезных соперниц, как Крейчикова и Киз, пусть на каждую и ушло по три сета.
В такой форме и настроении мексиканская канадка просто не заметит на корте Бронцетти, хотя итальянка в теннис играть умеет весьма прилично.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в канадскую теннисистку в этом поединке: победа Бронцетти — 4.04, победа Фернандес — 1.25.
Прогноз: Лейла не оставит никаких шансов итальянке.
- 2.01Бултер — Мария: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.99Боузкова — Риера: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.57Карацев — Хачанов: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Ставка: Ф2 (-5) за 1.93.
Альтернативный прогноз: Матч не продлится длительное количество времени
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85