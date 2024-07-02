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    Бронцетти имеет шансы на успех?

    Бронцетти — Фернандес. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч первого круга «Уимблдона», 02 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бронцетти — Фернандес
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    Лючия Бронцетти
    Итальянка Лючия Бронцетти и канадка Лейла Фернандес встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 02 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бронцетти — Фернандес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Лючия Бронцетти

    К текущему моменту времени теннисисток из Италии огромное количество, но много из них достаточно нестабильны в отличие от Бронцетти.

    Лючия очень серьезно прибавила за последнее время и по делу подбирается к первой полусотне рейтинга

    Причем она одинаково хорошо играет, как на харде, так и на синтетике. Хочется, чтобы к этому списку также добавилась и трава.

    В предстоящем поединке против канадки Фернандес будет очень тяжело, поскольку соперница сейчас находится на коне.

    Лейла Фернандес

    К старту соревнований в Лондоне Фернандес походит в очень хорошем настроении, поскольку она добралась до финала соревнования в Истбурне.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На протяжении последних сезонов понятия трава и теннисистка из Канады были совсем не совместимы, но Лейла совершила огромную работу в этом направлении.

    На прошлой неделе канадка обыграла таких серьезных соперниц, как Крейчикова и Киз, пусть на каждую и ушло по три сета.

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    В такой форме и настроении мексиканская канадка просто не заметит на корте Бронцетти, хотя итальянка в теннис играть умеет весьма прилично.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадскую теннисистку в этом поединке: победа Бронцетти — 4.04, победа Фернандес — 1.25.

    Прогноз: Лейла не оставит никаких шансов итальянке.

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.93.

    Альтернативный прогноз: Матч не продлится длительное количество времени

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85

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    Бронцетти — Фернандес: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Бронцетти имеет шансы на успех?
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