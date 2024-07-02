Итальянка Лючия Бронцетти и канадка Лейла Фернандес встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 02 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бронцетти — Фернандес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лючия Бронцетти

К текущему моменту времени теннисисток из Италии огромное количество, но много из них достаточно нестабильны в отличие от Бронцетти.

Лючия очень серьезно прибавила за последнее время и по делу подбирается к первой полусотне рейтинга

Причем она одинаково хорошо играет, как на харде, так и на синтетике. Хочется, чтобы к этому списку также добавилась и трава.

В предстоящем поединке против канадки Фернандес будет очень тяжело, поскольку соперница сейчас находится на коне.

Лейла Фернандес

К старту соревнований в Лондоне Фернандес походит в очень хорошем настроении, поскольку она добралась до финала соревнования в Истбурне.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На протяжении последних сезонов понятия трава и теннисистка из Канады были совсем не совместимы, но Лейла совершила огромную работу в этом направлении.

На прошлой неделе канадка обыграла таких серьезных соперниц, как Крейчикова и Киз, пусть на каждую и ушло по три сета.

В такой форме и настроении мексиканская канадка просто не заметит на корте Бронцетти, хотя итальянка в теннис играть умеет весьма прилично.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадскую теннисистку в этом поединке: победа Бронцетти — 4.04, победа Фернандес — 1.25.

Прогноз: Лейла не оставит никаких шансов итальянке.

Ставка: Ф2 (-5) за 1.93.

Альтернативный прогноз: Матч не продлится длительное количество времени

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85