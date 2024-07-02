Грек Стефанос Циципас сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Даниэль — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Даниэль

Таро шестой раз в карьере попал в основную сетку британского мэйджора. На этот раз ему даже не пришлось участвовать в квалификации.

Интересно, что в предыдущих случаях он ни разу не прошел даже первый круг.

В прошлом году Даниэль попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом раунде представитель Страны восходящего солнца уступил американцу Бену Шелтону.

В июне Даниэль проиграл американцу Тейлору Фрицу на старте турнира в Лондоне и потерпел разгромное поражение от испанца Роберто Баутисты-Агута (1:6, 0:6) в первом круге на Мальорке.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Таро впервые сыграл на траве еще в 2014 году, но с тех пор он выиграл на этом покрытии лишь семь матчей.

Циципас

Стефанос на неделе перед британским мэйджором провел два выставочных матча — обыграл серба Душана Лайовича и американца Себастьяна Корду.

Между тем, на своем единственном в прошлом месяце травяном турнире грек разочаровал.

Циципас прошел лишь один раунд в немецком Галле. После сложнейшего матча с немцем Генри Сквире (7:6, 7:6) 11-я ракетка мира уступил еще одному представителю Германии — Яну-Леннарду Штруффу (4:6, 4:6).

Циципас здорово провел грунтовую часть сезона, но на траве он, похоже, не готов конкурировать с лучшими.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Циципас спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Даниэля можно поставить за 11.25.

Прогноз: несмотря на то, что японец не может похвастаться результатами на траве, все равно считаем, что у грека могут возникнуть проблемы. Фавориту в предстоящем матче точно не стоит расслабляться.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 31,5 за 1.92.