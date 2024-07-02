Таро Дэниэл
Стефанос Циципас
Даниэль
Таро шестой раз в карьере попал в основную сетку британского мэйджора. На этот раз ему даже не пришлось участвовать в квалификации.
Интересно, что в предыдущих случаях он ни разу не прошел даже первый круг.
В прошлом году Даниэль попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом раунде представитель Страны восходящего солнца уступил американцу Бену Шелтону.
В июне Даниэль проиграл американцу Тейлору Фрицу на старте турнира в Лондоне и потерпел разгромное поражение от испанца Роберто Баутисты-Агута (1:6, 0:6) в первом круге на Мальорке.
Таро впервые сыграл на траве еще в 2014 году, но с тех пор он выиграл на этом покрытии лишь семь матчей.
Циципас
Стефанос на неделе перед британским мэйджором провел два выставочных матча — обыграл серба Душана Лайовича и американца Себастьяна Корду.
Между тем, на своем единственном в прошлом месяце травяном турнире грек разочаровал.
Циципас прошел лишь один раунд в немецком Галле. После сложнейшего матча с немцем Генри Сквире (7:6, 7:6) 11-я ракетка мира уступил еще одному представителю Германии — Яну-Леннарду Штруффу (4:6, 4:6).
Циципас здорово провел грунтовую часть сезона, но на траве он, похоже, не готов конкурировать с лучшими.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Циципас спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Даниэля можно поставить за 11.25.
Прогноз: несмотря на то, что японец не может похвастаться результатами на траве, все равно считаем, что у грека могут возникнуть проблемы. Фавориту в предстоящем матче точно не стоит расслабляться.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 31,5 за 1.92.