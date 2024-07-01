Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Франсиско Комесаны в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Комесана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

В прошлом году Андрей дошел на Уимблдоне до четвертьфинала. Есть подозрение, что на этот результат будет похуже.

Ранее в этом месяце Рублев провел на траве лишь один матч, в котором проиграл американцу Маркосу Гирону на старте турнира в Лондоне.

В принципе, очередной провал Рублева уже вряд ли кого-то сильно удивил. В этом году у него уже целая коллекция подобных поражений.

На «Мастерсе» в Майами Андрей проиграл Томашу Махачу, в Монте-Карло — Алексею Попырину, в Барселоне — Брэндону Накашиме, а на Ролан Гаррос — Маттео Арнальди.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Единственным приятным исключением стала победа на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде.

Общая тенденция указывает на то, что Рублев вряд ли повторит прошлогодний результат на Уимблдоне.

Комесана

Франсиско тем временем впервые сыграет на Уимблдоне. Более того, он попал сразу в основную сетку.

До сих пор аргентинец провел лишь один матч на траве. На прошлой неделе он проиграл британцу Чарльзу Бруму в квалификации турнира в Истборне.

Кроме того, ранее в этом месяце Комесана не прошел ни раунда на грунтовых «челленджерах» в Перудже и Сассуоло.

В этом году 23-летний Комесана пока не выиграл ни одного раунда на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в победе Рублева. На Комесану можно поставить за 10.00.

Прогноз: в исходе сомнений нет, но при этом не факт, что Андрею хватит трех сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.90.