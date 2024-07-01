Рублев
В прошлом году Андрей дошел на Уимблдоне до четвертьфинала. Есть подозрение, что на этот результат будет похуже.
Ранее в этом месяце Рублев провел на траве лишь один матч, в котором проиграл американцу Маркосу Гирону на старте турнира в Лондоне.
В принципе, очередной провал Рублева уже вряд ли кого-то сильно удивил. В этом году у него уже целая коллекция подобных поражений.
На «Мастерсе» в Майами Андрей проиграл Томашу Махачу, в Монте-Карло — Алексею Попырину, в Барселоне — Брэндону Накашиме, а на Ролан Гаррос — Маттео Арнальди.
Единственным приятным исключением стала победа на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде.
Общая тенденция указывает на то, что Рублев вряд ли повторит прошлогодний результат на Уимблдоне.
Комесана
Франсиско тем временем впервые сыграет на Уимблдоне. Более того, он попал сразу в основную сетку.
До сих пор аргентинец провел лишь один матч на траве. На прошлой неделе он проиграл британцу Чарльзу Бруму в квалификации турнира в Истборне.
Кроме того, ранее в этом месяце Комесана не прошел ни раунда на грунтовых «челленджерах» в Перудже и Сассуоло.
В этом году 23-летний Комесана пока не выиграл ни одного раунда на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в победе Рублева. На Комесану можно поставить за 10.00.
Прогноз: в исходе сомнений нет, но при этом не факт, что Андрею хватит трех сетов для выхода в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.90.