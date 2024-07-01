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    Рублев не пройдет даже первый раунд на Уимблдоне?

    Рублев — Комесана. Ставка (к. 2.90) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Комесана
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Франсиско Комесаны в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Комесана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рублев

    В прошлом году Андрей дошел на Уимблдоне до четвертьфинала. Есть подозрение, что на этот результат будет похуже.

    Ранее в этом месяце Рублев провел на траве лишь один матч, в котором проиграл американцу Маркосу Гирону на старте турнира в Лондоне.

    В принципе, очередной провал Рублева уже вряд ли кого-то сильно удивил. В этом году у него уже целая коллекция подобных поражений.

    На «Мастерсе» в Майами Андрей проиграл Томашу Махачу, в Монте-Карло — Алексею Попырину, в Барселоне — Брэндону Накашиме, а на Ролан Гаррос — Маттео Арнальди.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Единственным приятным исключением стала победа на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде.

    Общая тенденция указывает на то, что Рублев вряд ли повторит прошлогодний результат на Уимблдоне.

    Комесана

    Франсиско тем временем впервые сыграет на Уимблдоне. Более того, он попал сразу в основную сетку.

    До сих пор аргентинец провел лишь один матч на траве. На прошлой неделе он проиграл британцу Чарльзу Бруму в квалификации турнира в Истборне.

    Кроме того, ранее в этом месяце Комесана не прошел ни раунда на грунтовых «челленджерах» в Перудже и Сассуоло.

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    В этом году 23-летний Комесана пока не выиграл ни одного раунда на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в победе Рублева. На Комесану можно поставить за 10.00.

    Прогноз: в исходе сомнений нет, но при этом не факт, что Андрею хватит трех сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.90.

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    Рублев — Комесана: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Рублев не пройдет даже первый раунд на Уимблдоне?
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