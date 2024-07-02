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    Руне проиграет Квону?

    Руне — Квон Сун Ву. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Уимблдон 2 июля 2024 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против южнокорейца Квон Сун Ву в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Квон Сун Ву, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 02 Июля 2024 года

    Holger Rune

  • Уимблдон. Мужчины
    •  Holger Rune 15:00 Квон Сон У

    Квон Сон У

  • Южная Корея
    •

    Руне

    Хольгеру предстоит защищать прошлогодний четвертьфинал на британском мэйджоре.

    Есть подозрение, сейчас он к этому просто не готов, в том числе психологически.

    У Руне было несколько неплохих результатов в этом сезоне, но куда чаще он разочаровывал и не оправдывал ожидания.

    В прошлом месяце Руне провел на траве всего лишь один матч, в котором проиграл австралийцу Джордану Томпсону на старте турнира в Лондоне.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Возможно, Хольгера снова беспокоит травма спины или какая-то другая проблема, но в последнее время он ничего не говорил по этому поводу.

    Квон Сун Ву

    Квон тем временем четвертый раз оказался в основной сетке британского мэйджора.

    На этот раз южнокорейский теннисист заявился на Уимблдон по защищенному рейтингу. На данный момент он занимает в мировой классификации всего лишь 367-е место.

    Квон почти не играл во второй половине прошлого сезона из-за травмы. В этом году он до сих пор провел лишь 11 матчей.

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    При этом стоит отметить, что бывшая 52-я ракетка мира прошел один круг на Открытом чемпионате Франции. Квон сенсационно обыграл финна Эмиля Руусувуори, после чего уступил Себастьяну Корде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Руне легко подтвердит статус фаворита. На победу Квона можно поставить за 7.70.

    Прогноз: сразу скажем, что датчанин еще ни разу не побеждал теннисиста из Южной Кореи. В 2021-м Квон обыграл Руне на грунте в Марбелье, а в начале 2022-го — на Australian Open.

    Понятно, что это было давно, но не стоит сильно удивляться, если в предстоящем матче у Хольгера вдруг возникнут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.00.

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    Руне — Квон Сун Ву: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Руне проиграет Квону?
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