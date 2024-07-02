Holger Rune
Квон Сон У
Руне
Хольгеру предстоит защищать прошлогодний четвертьфинал на британском мэйджоре.
Есть подозрение, сейчас он к этому просто не готов, в том числе психологически.
У Руне было несколько неплохих результатов в этом сезоне, но куда чаще он разочаровывал и не оправдывал ожидания.
В прошлом месяце Руне провел на траве всего лишь один матч, в котором проиграл австралийцу Джордану Томпсону на старте турнира в Лондоне.
Возможно, Хольгера снова беспокоит травма спины или какая-то другая проблема, но в последнее время он ничего не говорил по этому поводу.
Квон Сун Ву
Квон тем временем четвертый раз оказался в основной сетке британского мэйджора.
На этот раз южнокорейский теннисист заявился на Уимблдон по защищенному рейтингу. На данный момент он занимает в мировой классификации всего лишь 367-е место.
Квон почти не играл во второй половине прошлого сезона из-за травмы. В этом году он до сих пор провел лишь 11 матчей.
При этом стоит отметить, что бывшая 52-я ракетка мира прошел один круг на Открытом чемпионате Франции. Квон сенсационно обыграл финна Эмиля Руусувуори, после чего уступил Себастьяну Корде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Руне легко подтвердит статус фаворита. На победу Квона можно поставить за 7.70.
Прогноз: сразу скажем, что датчанин еще ни разу не побеждал теннисиста из Южной Кореи. В 2021-м Квон обыграл Руне на грунте в Марбелье, а в начале 2022-го — на Australian Open.
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Понятно, что это было давно, но не стоит сильно удивляться, если в предстоящем матче у Хольгера вдруг возникнут проблемы.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.00.