Джеймс Дакворт
Алекс де Минаур
Дакворт
Джеймс, как и в прошлом году, снова не прошел квалификацию, но на этот раз попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунде отбора опытный австралиец проиграл талантливому эстонцу Марку Лаялу (4:6, 4:6, 4:6).
На фоне недавних результатов Дакворта на траве это поражение стало неприятным сюрпризом.
Например, на турнире в Штутгарте Дакворт прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке. В немецком Галле представитель Зеленого континента проиграл во втором круге Хуберту Хуркачу, но при этом показал очень солидный уровень.
Лучшим результатом Дакворта на Уимблдоне пока остается выход в третий круг в 2021 году.
Де Минор
Алекс тем временем впервые выступит на Уимблдоне в статусе игрока топ-10. На этой неделе он занимает в рейтинге девятое место.
В середине июня, вскоре после поражения от Александра Зверева в четвертьфинале Ролан Гаррос, австралиец стал чемпионом в Хертогенбосе.
Де Минор не отдал ни сета, в том числе в финале. На турнире в Нидерландах он выиграл у Зизу Бергса, Милоша Раонича, Юго Эмбера и Себастьяна Корды (6:2, 6:4).
Правда, на престижном турнире в Лондоне Де Минор не прошел даже первый круг, сразу уступив Лоренцо Музетти. Но здесь надо учитывать, что матч с итальянцем состоялся уже через день после финала в Хертогенбосе.
Де Минор, пожалуй, можно назвать темной лошадкой Уимблдона. Он действительно может удивить.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Де Минора. На Дакворта можно поставить за 10.25.
Прогноз: вполне вероятно, что Алекс начнет турнир с разгромной победы. Дакворту будет очень тяжело в матче против упертого соотечественника.
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Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-7,5) за 1.88.