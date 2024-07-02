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    Де Минор обыграет Дакворта с разгромным счетом?

    Дакворт — Де Минор. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Уимблдон 2 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дакворт — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралийцы Алекс Де Минор и Джеймс Дакворт встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дакворт — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 02 Июля 2024 года

    Джеймс Дакворт

  • Австралия
    •  Джеймс Дакворт 13:00 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •

    Дакворт

    Джеймс, как и в прошлом году, снова не прошел квалификацию, но на этот раз попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде отбора опытный австралиец проиграл талантливому эстонцу Марку Лаялу (4:6, 4:6, 4:6).

    На фоне недавних результатов Дакворта на траве это поражение стало неприятным сюрпризом.

    Например, на турнире в Штутгарте Дакворт прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке. В немецком Галле представитель Зеленого континента проиграл во втором круге Хуберту Хуркачу, но при этом показал очень солидный уровень.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Лучшим результатом Дакворта на Уимблдоне пока остается выход в третий круг в 2021 году.

    Де Минор

    Алекс тем временем впервые выступит на Уимблдоне в статусе игрока топ-10. На этой неделе он занимает в рейтинге девятое место.

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    • В середине июня, вскоре после поражения от Александра Зверева в четвертьфинале Ролан Гаррос, австралиец стал чемпионом в Хертогенбосе.

    Де Минор не отдал ни сета, в том числе в финале. На турнире в Нидерландах он выиграл у Зизу Бергса, Милоша Раонича, Юго Эмбера и Себастьяна Корды (6:2, 6:4).

    Правда, на престижном турнире в Лондоне Де Минор не прошел даже первый круг, сразу уступив Лоренцо Музетти. Но здесь надо учитывать, что матч с итальянцем состоялся уже через день после финала в Хертогенбосе.

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    Де Минор, пожалуй, можно назвать темной лошадкой Уимблдона. Он действительно может удивить.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Де Минора. На Дакворта можно поставить за 10.25.

    Прогноз: вполне вероятно, что Алекс начнет турнир с разгромной победы. Дакворту будет очень тяжело в матче против упертого соотечественника.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-7,5) за 1.88.

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    Дакворт — Де Минор: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Де Минор обыграет Дакворта с разгромным счетом?
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