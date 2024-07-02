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    Боузкова незаметно пройдет аргентинку?

    Боузкова — Риера. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч первого круга «Уимблдона», 02 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Боузкова — Риера
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    Мария Боузкова
    Чешка Мария Боузкова и аргентинка Юлия Риера встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 02 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боузкова — Риера, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мария Боузкова

    На протяжении всей своей карьеры Боузкова играла в теннис лучше всего на траве, поэтому от неё на этом покрытии наибольшие ожидания.

    Она провела несколько содержательных турниров, где имела возможность рассчитывать на максимально далекое прохождение по дистанции, но не воспользовалась предоставленными шансами.

    Относительно недавно Мария играла в финале грунтового турнира в Боготе, но не смогла справиться с местной теннисисткой Осорио Серрано.

    В первом круге ей досталась малоизвестная аргентинка Юлия Риера, которая на траве совсем слаба.

    Юлия Риера

    Имя этой аргентинки малоизвестно широкой теннисной публике, поскольку Риере только 22 года и даже в основную сетку второсортных челленджеров она прибивалась с трудом.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Последним сыгранным турниром для аргентинки стал «Ролан Гаррос», на котором она смогла пройти сито квалификации, но первый круг основной сетки преодолеть не смогла.

    В прошлом году на траве Риера смогла выиграть всего лишь один матч, а всего за свою непродолжительную карьеру она сыграла на этом покрытии два раза.

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    В игре против чешки Боузковой шансов на успех у латиноамериканки совсем мало, но бороться за выход во второй круг она будет точно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Боузкова — 1.17, победа Риеры — 5.20.

    Прогноз: Чешка разгромит свою соперницу

    Ставка: Ф1 (-6) за 1.99

    Альтернативный прогноз: Этот матч завершится максимально быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.94

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    Боузкова — Риера: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Боузкова незаметно пройдет аргентинку?
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