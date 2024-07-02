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    Калинской не составит труда пройти 1-й круг Уимблдона

    Калинская — Удварди. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч, Уимблдон, 2 июля 2024 года

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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская и венгерка Панна Удварди встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 2 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Удварди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Калинская

    Перед стартом турнира серии «Большого шлема» Анна Калинская вместе с Янником Синнером потренировались на Уимблдоне. Также есть информация, что россиянка пропустит Олимпийские игры в Париже.

    На травяном покрытии в Берлине Анна Калинская остановилась в шаге от титула. В финале розыгрыша россиянка уступила пятой ракетке мира Джессике Пегула из США (7:6, 4:6, 6:7).

    До выступления в Берлине, Калинская успешно выступила на «мэйджоре» в Париже. Россиянка смогла переиграть Клару Бюрель из Франции (7:6, 7:5), но уступила Бьянке Андрееску (6:1, 5:7, 3:6).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Анна Калинская занимает в рейтинге WTA 18 место. Можно отметить, что российская теннисистка с октября 2023 поднялась более, чем на 90 позиций в рейтинге.

    Удварди

    Панна Удварди стартовала на Уимблдоне с квалификации, проведя три встречи. В финале отбора и право участвовать в первом круге основной сетки венгерка переиграла болгарку Гергану Топалову (6:1, 6:3).

    В рамках квалификации Удварди также обыграла Далилу Якупович из Словении (6:3, 6:4) и Тену Лукас из Хорватии (6:2, 6:3).

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    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.11, победу Удварди букмекеры предлагают за 6.45.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Прогноз: В том, что Анна Калинская одержит победу, нет никаких сомнений. Ожидаем крупной победы российской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Фора Калинской (-6) с коэффициентом 2.07.

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