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    Потапова испытает сложности в матче с Пера?

    Пера — Потапова. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч первого круга «Уимблдона», 02 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пера — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Американка Бернарда Пера и россиянка Анастасия Потапова встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 02 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пера — Потапова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 02 Июля 2024 года

    Бернарда Пера

  • США
    •  Бернарда Пера 15:00 Анастасия Потапова

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •

    Бернарда Пера

    Последние результаты Пера обнадеживают, но до лучших своих кондиций ей ещё очень далеко. Однако её игра в последних поединках на травяном турнире в Италии действительно преобразилась.

    От американки уже ничего хорошего не ждали в этом году, но она вдруг прочувствовала итальянскую траву так, как нужно, и у неё даже были определенные шансы на выигрыш титула.

    Хочется верить, что такая форма сохранится и на предстоящие две недели, пока будет проводиться третий мэйджор в сезоне.

    В матче против Потаповой вполне можно будет побороться за победу, хотя россиянка проводит сильнейший сезон в своей карьере.

    Анастасия Потапова

    Хочется надеяться, что Потапова наконец-то проведет сильный турнир Большого Шлема, а не оформит рядовое прохождение до четвёртого круга соревнований и без борьбы проиграет очередной важный матч.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    С этим у Анастасии бывают проблемы, а недавние две «баранки» от Свентек ещё в памяти её поклонников.

    Хочется верить, что характер россиянки приобретет устойчивость, и она будет играть важные матчи на пределе возможностей.

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    В матче против Пера расклад сил в пользу Анастасии, но для этого нужно провести полностью концентрированный матч от начала и до конца.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Пера — 3.19, победа Потаповой — 1.36.

    Прогноз: Игра останется за Потаповой, причём американке она не даст никаких шансов

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.83.

    Альтернативный прогноз: В этой игре не получится равного тенниса, поэтому на большое количество геймов рассчитывать не стоит.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.56

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    Пера — Потапова: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Потапова испытает сложности в матче с Пера?
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