Американка Бернарда Пера и россиянка Анастасия Потапова встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 02 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пера — Потапова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бернарда Пера

Последние результаты Пера обнадеживают, но до лучших своих кондиций ей ещё очень далеко. Однако её игра в последних поединках на травяном турнире в Италии действительно преобразилась.

От американки уже ничего хорошего не ждали в этом году, но она вдруг прочувствовала итальянскую траву так, как нужно, и у неё даже были определенные шансы на выигрыш титула.

Хочется верить, что такая форма сохранится и на предстоящие две недели, пока будет проводиться третий мэйджор в сезоне.

В матче против Потаповой вполне можно будет побороться за победу, хотя россиянка проводит сильнейший сезон в своей карьере.

Анастасия Потапова

Хочется надеяться, что Потапова наконец-то проведет сильный турнир Большого Шлема, а не оформит рядовое прохождение до четвёртого круга соревнований и без борьбы проиграет очередной важный матч.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

С этим у Анастасии бывают проблемы, а недавние две «баранки» от Свентек ещё в памяти её поклонников.

Хочется верить, что характер россиянки приобретет устойчивость, и она будет играть важные матчи на пределе возможностей.

В матче против Пера расклад сил в пользу Анастасии, но для этого нужно провести полностью концентрированный матч от начала и до конца.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Пера — 3.19, победа Потаповой — 1.36.

Прогноз: Игра останется за Потаповой, причём американке она не даст никаких шансов

Ставка: Ф2 (-4) за 1.83.

Альтернативный прогноз: В этой игре не получится равного тенниса, поэтому на большое количество геймов рассчитывать не стоит.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.56