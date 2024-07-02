Бернарда Пера
Анастасия Потапова
Бернарда Пера
Последние результаты Пера обнадеживают, но до лучших своих кондиций ей ещё очень далеко. Однако её игра в последних поединках на травяном турнире в Италии действительно преобразилась.
От американки уже ничего хорошего не ждали в этом году, но она вдруг прочувствовала итальянскую траву так, как нужно, и у неё даже были определенные шансы на выигрыш титула.
Хочется верить, что такая форма сохранится и на предстоящие две недели, пока будет проводиться третий мэйджор в сезоне.
В матче против Потаповой вполне можно будет побороться за победу, хотя россиянка проводит сильнейший сезон в своей карьере.
Анастасия Потапова
Хочется надеяться, что Потапова наконец-то проведет сильный турнир Большого Шлема, а не оформит рядовое прохождение до четвёртого круга соревнований и без борьбы проиграет очередной важный матч.
С этим у Анастасии бывают проблемы, а недавние две «баранки» от Свентек ещё в памяти её поклонников.
Хочется верить, что характер россиянки приобретет устойчивость, и она будет играть важные матчи на пределе возможностей.
В матче против Пера расклад сил в пользу Анастасии, но для этого нужно провести полностью концентрированный матч от начала и до конца.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Пера — 3.19, победа Потаповой — 1.36.
Прогноз: Игра останется за Потаповой, причём американке она не даст никаких шансов
- 2.90Рублев — Комесана: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.88Сафиуллин — Серундоло: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.25Норри — Диас Акоста: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-4) за 1.83.
Альтернативный прогноз: В этой игре не получится равного тенниса, поэтому на большое количество геймов рассчитывать не стоит.
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.56