Россиянка Элина Аванесян и украинка Ангелина Калинина встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 2 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинина — Аванесян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Калинина

Ангелина Калинина вступает в игру на Уимблдоне поединком против российской теннисистки Элины Аванесян.

Свой последний турнир на траве Ангелина Калинина провела в Истбурне, на стадии 1/8 финала украинская спортсменка уступила американке Мэдисон Киз (6:7, 1:6).

Хотя до встречи с теннисисткой из США Калинина успешно провела три матча на британском корте, переиграв румынку Сорану Кырстя (6:3, 6:2), американку Лорен Дэвис (7:6, 6:4) и британку Сару Бет Грэй (6:1, 6:3).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Ангелина Калинина занимает в рейтинге WTA 47 место.

Аванесян

Элина Аванесян не смогла продолжить борьбу за титул на турнире в британском Истбурне. Россиянка в матче 1/16 финала против Каролины Муховой из Чехии почувствовала боль в бедре и взяла медицинский перерыв в четвёртом гейме.

Соперницы провели на корте всего 20 минут. За это время Мухова вела по геймам со счётом 3:1.

На турнире в британском Истбурне Аванесян выиграла два матча, переиграв в основной сетке хорватку Петру Мартич (6:3, 6:4) и датчанку Клару Таусон (7:6, 6:2).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Элина Аванесян занимает 77 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Калинину в этом матче можно поставить за 1.56, победу Аванесян букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: Элина Аванесян конечно, же не сможет сыграть на полную мощь в предстоящем поединке, однако российская теннисистка даст бой своей сопернице. Раньше соперницы не встречались на кортах турниров «Большого шлема». Можно сыграть на плюсовой форе Аванесян в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: Фора Аванесян (+2.5) с коэффициентом 1.92.