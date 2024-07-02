ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс Перейра и Иржи ПрохазкаЯркий нокаут от Перейры, прагматичные победы Гэрри и Лопеса. Обзор карда UFC 303 Нико УильямсДневник Евро-2024. Трудовые победы Англии и Испании, бисиклета Беллингема, рекорды Уильямса и Кейна, сейвы Мамардашвили Криштиану РоналдуПортугалия — Словения. Онлайн
  • 18:19
    • Промес ушел из «Спартака»
  • 18:03
    • Франция — Бельгия: стартовые составы на матч 1/8 финала Евро
  • 17:24
    • Медведев победил в трех сетах в первом круге на Уимблдоне
    Все новости спорта

    Сможет ли Аванесян сыграть достойно с травмой бедра?

    Калинина — Аванесян. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч, Уимблдон, 2 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Калинина — Аванесян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Аванесян
    Россиянка Элина Аванесян и украинка Ангелина Калинина встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 2 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинина — Аванесян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Женщины 02 Июля 2024 года

    Ангелина Калинина

  • Украина
    •  Ангелина Калинина 13:00 Элина Аванесян (Россия)

    Элина Аванесян (Россия)

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •

    Калинина

    Ангелина Калинина вступает в игру на Уимблдоне поединком против российской теннисистки Элины Аванесян.

    Свой последний турнир на траве Ангелина Калинина провела в Истбурне, на стадии 1/8 финала украинская спортсменка уступила американке Мэдисон Киз (6:7, 1:6).

    Хотя до встречи с теннисисткой из США Калинина успешно провела три матча на британском корте, переиграв румынку Сорану Кырстя (6:3, 6:2), американку Лорен Дэвис (7:6, 6:4) и британку Сару Бет Грэй (6:1, 6:3).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Ангелина Калинина занимает в рейтинге WTA 47 место.

    Аванесян

    Элина Аванесян не смогла продолжить борьбу за титул на турнире в британском Истбурне. Россиянка в матче 1/16 финала против Каролины Муховой из Чехии почувствовала боль в бедре и взяла медицинский перерыв в четвёртом гейме.

    Соперницы провели на корте всего 20 минут. За это время Мухова вела по геймам со счётом 3:1.

    На турнире в британском Истбурне Аванесян выиграла два матча, переиграв в основной сетке хорватку Петру Мартич (6:3, 6:4) и датчанку Клару Таусон (7:6, 6:2).

  • Уимблдон-2024: Джокович в тени Алькараса и Синнера, непонятные перспективы Соболенко и последний шанс Мирры повторить достижение Шараповой
  • Превью самого популярного турнира «Большого шлема»
  • Вчера

    • В рейтинге женской теннисной ассоциации Элина Аванесян занимает 77 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Калинину в этом матче можно поставить за 1.56, победу Аванесян букмекеры предлагают за 2.44.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз: Элина Аванесян конечно, же не сможет сыграть на полную мощь в предстоящем поединке, однако российская теннисистка даст бой своей сопернице. Раньше соперницы не встречались на кортах турниров «Большого шлема». Можно сыграть на плюсовой форе Аванесян в предстоящей встрече.

    Рекомендуемая ставка: Фора Аванесян (+2.5) с коэффициентом 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Александрова — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Беллуччи — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эррани — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Туран Туркестан — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Азаренко — Стивенс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Ханфман
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.97
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сантос — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Калинина — Аванесян: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Аванесян сыграть достойно с травмой бедра?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры