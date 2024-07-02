Себастьян Корда
Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
Корда
Вопреки ожиданиям, июнь стал для американца пока что лучшим месяцем в этом сезоне, по итогам которого он поднялся в рейтинге на 21-е место.
Главным успехом Себастьяна стал выход в финал Хертогенбосе.
В решающем матче нидерландского турнира Корда проиграл Алексу Де Минору. Но зато перед этим он остановил Тристана Скулкейта, Луку Нарди, Томми Пола и Таллона Грикспора.
На турнире в Лондоне Корда добрался до 1/2 финала, где проиграл Полу. Но также стоит отметить его победы над Кареном Хачановым и Григором Димитровым.
Лучшим результатом Корды на Уимблдоне пока остается выход в четвертый круг в 2021 году.
Мпетши-Перрикар
Джованни тем временем попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунде квалификации он сенсационно проиграл своему соотечественнику Максиму Жанвье.
Это действительно стало сюрпризом на фоне недавнего выступления Мпетши-Перрикара в Лондоне. Там он прошел непростую квалификацию и выиграл в первом круге у 14-й ракетки мира Бена Шелтона. Правда, дальше было поражение от Билли Харриса, но в целом было заметно, что ему комфортно играть на этом покрытии.
В общем, 20-летнему Мпетши-Перрикару повезло, для него все-таки нашлось место в основе. Легко с ним точно не будет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.25, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 3.96.
Прогноз: скорее всего, у американца будут проблемы уже на старте турнира. В данном случае коэффициент на фаворита существенно занижен.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,5 за 1.92.