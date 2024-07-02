ПерерывФранция — БельгияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеФранция — Бельгия. Онлайн Алекс Перейра и Иржи ПрохазкаЯркий нокаут от Перейры, прагматичные победы Гэрри и Лопеса. Обзор карда UFC 303 Криштиану РоналдуПортугалия — Словения. Онлайн
  • 19:15
    • Официально: Виллиан Жозе стал игроком «Спартака»
  • 18:19
    • Промес ушел из «Спартака»
  • 17:24
    • Медведев победил в трех сетах в первом круге на Уимблдоне
    Все новости спорта

    Сможет ли Корда обыграть 20-летнего француза?

    Корда — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 2 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Себастьян Корда Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Корда — Мпетши-Перрикар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Мужчины 02 Июля 2024 года

    Себастьян Корда

  • США
    •  Себастьян Корда 13:00 Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

    Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

  • Уимблдон. Мужчины
    •

    Корда

    Вопреки ожиданиям, июнь стал для американца пока что лучшим месяцем в этом сезоне, по итогам которого он поднялся в рейтинге на 21-е место.

    Главным успехом Себастьяна стал выход в финал Хертогенбосе.

    В решающем матче нидерландского турнира Корда проиграл Алексу Де Минору. Но зато перед этим он остановил Тристана Скулкейта, Луку Нарди, Томми Пола и Таллона Грикспора.

    На турнире в Лондоне Корда добрался до 1/2 финала, где проиграл Полу. Но также стоит отметить его победы над Кареном Хачановым и Григором Димитровым.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Лучшим результатом Корды на Уимблдоне пока остается выход в четвертый круг в 2021 году.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни тем временем попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде квалификации он сенсационно проиграл своему соотечественнику Максиму Жанвье.

    Это действительно стало сюрпризом на фоне недавнего выступления Мпетши-Перрикара в Лондоне. Там он прошел непростую квалификацию и выиграл в первом круге у 14-й ракетки мира Бена Шелтона. Правда, дальше было поражение от Билли Харриса, но в целом было заметно, что ему комфортно играть на этом покрытии.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    В общем, 20-летнему Мпетши-Перрикару повезло, для него все-таки нашлось место в основе. Легко с ним точно не будет.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.25, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 3.96.

    Прогноз: скорее всего, у американца будут проблемы уже на старте турнира. В данном случае коэффициент на фаворита существенно занижен.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.97
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сантос — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Палмейрас — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Клуб Регатас Бразил — Бруске
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боливия — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карацев — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинина — Аванесян
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Гарсия — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Копршива — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Корда — Мпетши-Перрикар: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Корда обыграть 20-летнего француза?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры