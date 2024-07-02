Американец Себастьян Корда сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Корда

Вопреки ожиданиям, июнь стал для американца пока что лучшим месяцем в этом сезоне, по итогам которого он поднялся в рейтинге на 21-е место.

Главным успехом Себастьяна стал выход в финал Хертогенбосе.

В решающем матче нидерландского турнира Корда проиграл Алексу Де Минору. Но зато перед этим он остановил Тристана Скулкейта, Луку Нарди, Томми Пола и Таллона Грикспора.

На турнире в Лондоне Корда добрался до 1/2 финала, где проиграл Полу. Но также стоит отметить его победы над Кареном Хачановым и Григором Димитровым.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Лучшим результатом Корды на Уимблдоне пока остается выход в четвертый круг в 2021 году.

Мпетши-Перрикар

Джованни тем временем попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде квалификации он сенсационно проиграл своему соотечественнику Максиму Жанвье.

Это действительно стало сюрпризом на фоне недавнего выступления Мпетши-Перрикара в Лондоне. Там он прошел непростую квалификацию и выиграл в первом круге у 14-й ракетки мира Бена Шелтона. Правда, дальше было поражение от Билли Харриса, но в целом было заметно, что ему комфортно играть на этом покрытии.

В общем, 20-летнему Мпетши-Перрикару повезло, для него все-таки нашлось место в основе. Легко с ним точно не будет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.25, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 3.96.

Прогноз: скорее всего, у американца будут проблемы уже на старте турнира. В данном случае коэффициент на фаворита существенно занижен.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,5 за 1.92.