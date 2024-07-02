Россиянка Людмила Самсонова и испанка Ребека Машарова встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 2 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Машарова — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Машарова

Ребека Машарова на последнем рейтинговом турнире в Берлине провела три матча, обыграв в квалификации немку Лену Пападикис(6:3, 6:1) и чешку Сару Бейлек (6:7, 6:4, 7:6).

Таким образома испанская спортсменка вышла в основную сетку, где в первом круге сразилась с чешкой Маркетой Вондроушовой. В поединке против шестой ракетки мира Машарова уступила со счётом 0:2 (4:6, 3:6).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Ребека Машарова занимает в рейтинге WTA 109 место.

Самсонова

После триумфа на травяном покрытии в Хертонгебосе, где Людмила Самсонова смогла обыграть канадку Бьянку Андрееску (4:6, 6:3, 7:5), следующие два турнира на траве сложились крайне неудачно для российской теннисистки.

В Берлине Самсонова не смогла пройти и первого круга, уступив соотечественнице Веронике Кудерметовой (6:3, 4:6, 4:6).

В немецком Бад Хомбурге выступление было чуть лучше, Самсонова выиграла у испанской соперницы Соррибес-Тормо (6:3, 6:1), но проиграла чешке Катерине Синяковой (3:6, 7:6, 3:6).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Людмила Самсонова занимает 15 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.20, победу Машаровой букмекеры предлагают за 4.55.

Прогноз: Людмила Самсонова может прервать черную полосу игр, для этого нужно побеждать в стартовой игре на Уимблдоне. Соперница для российской спортсменки — оптимальный вариант, так как Машарова — не Свентек и не Соболенко.

Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-5) с коэффициентом 1.99.