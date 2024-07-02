22:00Португалия — СловенияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуПортугалия — Словения. Онлайн Джонатан ТаТрансферный дайджест. 25 июня — 1 июля Алекс Перейра и Иржи ПрохазкаЯркий нокаут от Перейры, прагматичные победы Гэрри и Лопеса. Обзор карда UFC 303
  • 20:50
    • Франция победила Бельгию и вышла в четвертьфинал Евро-2024
  • 19:15
    • Официально: Виллиан Жозе стал игроком «Спартака»
    Все новости спорта

    Самсонова продолжит борьбу на Уимблдоне?

    Машарова — Самсонова. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч, Уимблдон, 2 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Людмила Самсонова
    Прогноз и ставки на Машарова — Самсонова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова и испанка Ребека Машарова встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 2 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Машарова — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Женщины 02 Июля 2024 года

    Ребека Масарова (Испания)

  • Уимблдон. Женщины
    •  Ребека Масарова (Испания) 15:00 Людмила Самсонова

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •

    Машарова

    Ребека Машарова на последнем рейтинговом турнире в Берлине провела три матча, обыграв в квалификации немку Лену Пападикис(6:3, 6:1) и чешку Сару Бейлек (6:7, 6:4, 7:6).

    Таким образома испанская спортсменка вышла в основную сетку, где в первом круге сразилась с чешкой Маркетой Вондроушовой. В поединке против шестой ракетки мира Машарова уступила со счётом 0:2 (4:6, 3:6).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Ребека Машарова занимает в рейтинге WTA 109 место.

    Самсонова

    После триумфа на травяном покрытии в Хертонгебосе, где Людмила Самсонова смогла обыграть канадку Бьянку Андрееску (4:6, 6:3, 7:5), следующие два турнира на траве сложились крайне неудачно для российской теннисистки.

    В Берлине Самсонова не смогла пройти и первого круга, уступив соотечественнице Веронике Кудерметовой (6:3, 4:6, 4:6).

  • Уимблдон-2024: Джокович в тени Алькараса и Синнера, непонятные перспективы Соболенко и последний шанс Мирры повторить достижение Шараповой
  • Превью самого популярного турнира «Большого шлема»
  • Вчера

    • В немецком Бад Хомбурге выступление было чуть лучше, Самсонова выиграла у испанской соперницы Соррибес-Тормо (6:3, 6:1), но проиграла чешке Катерине Синяковой (3:6, 7:6, 3:6).

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Людмила Самсонова занимает 15 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.20, победу Машаровой букмекеры предлагают за 4.55.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Прогноз: Людмила Самсонова может прервать черную полосу игр, для этого нужно побеждать в стартовой игре на Уимблдоне. Соперница для российской спортсменки — оптимальный вариант, так как Машарова — не Свентек и не Соболенко.

    Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-5) с коэффициентом 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.97
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сантос — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Палмейрас — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Клуб Регатас Бразил — Бруске
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боливия — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карацев — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Копршива — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дрейпер — Имер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Даниэль — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Машарова — Самсонова: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Самсонова продолжит борьбу на Уимблдоне?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры