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    Бадоса спокойно обыграет Наварро?

    Наварро — Бадоса. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2024 года

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    Испанка Паула Бадоса сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 19:00 мск. Наварро — Бадоса: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 09 Мая 2024 года

    Эмма Наварро (США)

  • Рим. Женщины
    •  Эмма Наварро (США) 19:00 Паула Бадоса-Хиберт

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
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    Наварро

    Эмма в середине марта дебютировала в топ-20, но закрепиться там пока не смогла.
    В первую очередь, из-за не очень удачных результатов на грунте.

    На турнире в Мадриде американская теннисистка начала с разгромной победы над Надей Подороской, но сразу после этого уступила Беатрис Хаддад-Майя.

    В начале мая Наварро успела сыграть на небольшом турнире в испанской Лериде, где дошла до четвертьфинала. 22-я ракетка мира обыграла Бернарду Перу и Элизабет Мандлик, после чего решила сняться из-за проблем со здоровьем.

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    Ранее в этом сезоне Наварро выиграла турнир в австралийском Хобарте и дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Бадоса

    Паула начала турнир с уверенной победы над Миррой Андреевой.

    Более того, это был разгром, россиянка взяла лишь пять геймов — 6:2, 6:3. Победа испанки, которая когда-то занимала в рейтинге второе место, не стала большим сюрпризом, но содержание матча все-таки удивило.

    В первой партии Бадоса вела 4:0 и 5:1, а во втором сете она быстро сделала брейк, после чего не отдала ни гейма на своей подаче.

    Бадоса прервала серию из шести поражений от соперниц из топ-40.

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    Для Паулы это был первый матч после расставания с греком Стефаносом Циципасом.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 1.86, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.95.

    Прогноз: судя по всему, Паула решила полностью сконцентрироваться на теннисе. После заявлений о расставании с Циципасом стало ясно, что эти отношения мешали ее спортивной карьере.

    Ну и так совпало, что сразу после этого решения она обыграла талантливую Мирру Андрееву.

    Вполне вероятно, что в предстоящем матче испанская теннисистка снова приятно удивит.

    Рекомендуемая ставка: победа Бадосы за 1.95.

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    Наварро — Бадоса. Испанка Паула Бадоса сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Наварро — Бадоса с коэффициентом 1.95.
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