Испанка Паула Бадоса сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 19:00 мск. Наварро — Бадоса: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Наварро

Эмма в середине марта дебютировала в топ-20, но закрепиться там пока не смогла.

В первую очередь, из-за не очень удачных результатов на грунте.

На турнире в Мадриде американская теннисистка начала с разгромной победы над Надей Подороской, но сразу после этого уступила Беатрис Хаддад-Майя.

В начале мая Наварро успела сыграть на небольшом турнире в испанской Лериде, где дошла до четвертьфинала. 22-я ракетка мира обыграла Бернарду Перу и Элизабет Мандлик, после чего решила сняться из-за проблем со здоровьем.

Все прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Наварро выиграла турнир в австралийском Хобарте и дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Бадоса

Паула начала турнир с уверенной победы над Миррой Андреевой.

Более того, это был разгром, россиянка взяла лишь пять геймов — 6:2, 6:3. Победа испанки, которая когда-то занимала в рейтинге второе место, не стала большим сюрпризом, но содержание матча все-таки удивило.

В первой партии Бадоса вела 4:0 и 5:1, а во втором сете она быстро сделала брейк, после чего не отдала ни гейма на своей подаче.

Бадоса прервала серию из шести поражений от соперниц из топ-40.

Для Паулы это был первый матч после расставания с греком Стефаносом Циципасом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 1.86, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.95.

Прогноз: судя по всему, Паула решила полностью сконцентрироваться на теннисе. После заявлений о расставании с Циципасом стало ясно, что эти отношения мешали ее спортивной карьере.

Ну и так совпало, что сразу после этого решения она обыграла талантливую Мирру Андрееву.

Вполне вероятно, что в предстоящем матче испанская теннисистка снова приятно удивит.

Рекомендуемая ставка: победа Бадосы за 1.95.