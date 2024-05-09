Эмма Наварро (США)
Паула Бадоса-Хиберт
Наварро
Эмма в середине марта дебютировала в топ-20, но закрепиться там пока не смогла.
В первую очередь, из-за не очень удачных результатов на грунте.
На турнире в Мадриде американская теннисистка начала с разгромной победы над Надей Подороской, но сразу после этого уступила Беатрис Хаддад-Майя.
В начале мая Наварро успела сыграть на небольшом турнире в испанской Лериде, где дошла до четвертьфинала. 22-я ракетка мира обыграла Бернарду Перу и Элизабет Мандлик, после чего решила сняться из-за проблем со здоровьем.
Ранее в этом сезоне Наварро выиграла турнир в австралийском Хобарте и дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
Бадоса
Паула начала турнир с уверенной победы над Миррой Андреевой.
Более того, это был разгром, россиянка взяла лишь пять геймов — 6:2, 6:3. Победа испанки, которая когда-то занимала в рейтинге второе место, не стала большим сюрпризом, но содержание матча все-таки удивило.
В первой партии Бадоса вела 4:0 и 5:1, а во втором сете она быстро сделала брейк, после чего не отдала ни гейма на своей подаче.
Бадоса прервала серию из шести поражений от соперниц из топ-40.
Для Паулы это был первый матч после расставания с греком Стефаносом Циципасом.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 1.86, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.95.
Прогноз: судя по всему, Паула решила полностью сконцентрироваться на теннисе. После заявлений о расставании с Циципасом стало ясно, что эти отношения мешали ее спортивной карьере.
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Ну и так совпало, что сразу после этого решения она обыграла талантливую Мирру Андрееву.
Вполне вероятно, что в предстоящем матче испанская теннисистка снова приятно удивит.
Рекомендуемая ставка: победа Бадосы за 1.95.