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    Путинцева обыграет Стивенс с разгромным счетом?

    Путинцева — Стивенс. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2024 года

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    Юлия Путинцева
    Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против американки Слоан Стивенс во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 18:00 мск. Путинцева — Стивенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 09 Мая 2024 года

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •  Юлия Путинцева 18:00 Слоан Стивенс

    Слоан Стивенс

  • США
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    Путинцева

    Юлия в первом раунде одержала уверенную победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:3, 6:4.

    Этот матч подтвердил, что теннисистка из Казахстана находится в очень хорошей форме.

    Как известно, на недавнем «тысячнике» в Мадриде Путинцева дошла до четвертьфинала, где была максимально близка к победе над Еленой Рыбакиной (6:4, 6:7, 5:7).

    Кроме того, в марте Путинцева добралась до четвертого круга в Индиан-Уэллс и до четвертьфинала в Майами.

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    Благодаря недавним успехам 29-летняя теннисистка вернулась в топ-50.

    Стивенс

    Слоан на этот раз попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Американка, вопреки ожиданиям, неплохо проводит сезон, в том числе грунтовую часть.

    В начале апреля бывшая третья ракетка мира выиграла два матча в Чарльстоне, после чего взяла титул в Руане.

    На турнире во Франции Стивенс выиграла у Пейтон Стернс, Каролины Плишковой, Юэ Юань, Каролин Гарсия и Магды Линетт.

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    На недавнем «тысячнике» в Мадриде Стивенс дошла до третьего круга. Прежде чем уступить Марии Саккари, она остановила Тревизан и Элизу Мертенс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 2.11, победу Стивенс букмекеры предлагают за 1.73.

    Прогноз: в прошлом году Юлия проиграла Слоан на «Ролан Гаррос». В том матче американка дожала соперницу в третьем сете.

    Но также стоит отметить, что сейчас в этом противостоянии ничья 3-3. И мы совсем не удивимся, если представительница Казахстана снова обыграет Стивенс.

    Рекомендуемая ставка: победа Путинцевой за 2.11.

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    Путинцева — Стивенс. Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против американки Слоан Стивенс во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Путинцева — Стивенс с коэффициентом 2.11.
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