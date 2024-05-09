Юлия Путинцева
Слоан Стивенс
Путинцева
Юлия в первом раунде одержала уверенную победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:3, 6:4.
Этот матч подтвердил, что теннисистка из Казахстана находится в очень хорошей форме.
Как известно, на недавнем «тысячнике» в Мадриде Путинцева дошла до четвертьфинала, где была максимально близка к победе над Еленой Рыбакиной (6:4, 6:7, 5:7).
Кроме того, в марте Путинцева добралась до четвертого круга в Индиан-Уэллс и до четвертьфинала в Майами.
Благодаря недавним успехам 29-летняя теннисистка вернулась в топ-50.
Стивенс
Слоан на этот раз попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Американка, вопреки ожиданиям, неплохо проводит сезон, в том числе грунтовую часть.
В начале апреля бывшая третья ракетка мира выиграла два матча в Чарльстоне, после чего взяла титул в Руане.
На турнире во Франции Стивенс выиграла у Пейтон Стернс, Каролины Плишковой, Юэ Юань, Каролин Гарсия и Магды Линетт.
На недавнем «тысячнике» в Мадриде Стивенс дошла до третьего круга. Прежде чем уступить Марии Саккари, она остановила Тревизан и Элизу Мертенс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 2.11, победу Стивенс букмекеры предлагают за 1.73.
Прогноз: в прошлом году Юлия проиграла Слоан на «Ролан Гаррос». В том матче американка дожала соперницу в третьем сете.
- 1.95Наварро — Бадоса: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.95Кудерметова — Кербер: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 2.24Шнайдер — Самсонова: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Но также стоит отметить, что сейчас в этом противостоянии ничья 3-3. И мы совсем не удивимся, если представительница Казахстана снова обыграет Стивенс.
Рекомендуемая ставка: победа Путинцевой за 2.11.