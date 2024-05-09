9 мая в финале Кубка Дании сыграют «Силькеборг» и «Орхус». Начало игры — в 18:00 мск. «Силькеборг» — «Орхус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Силькеборг»

Турнирное положение: в чемпионате страны команда из одноименного города идет только шестой в турнирной таблице и имеет в своем активе 32 очка.

Коллектив из Силькеборга смог забить 34 мяча, а в свои пропустил целых 41.

В Кубке Дании же «красные» прошли «Янг Бойз» (1:0), «Систед» (3:1), «Видовре» (5:1), «Копенгаген» (2:0, 1:2) и «Фредерисию» (6:1, 0:2).

Последние матчи: в прошлом туре «Силькеборг» крупно уступил «Копенгагену» (0:3), а до этого разгромил «Мидтьюлланн» (3:0).

Все прогнозы на футбол

Перед этим подопечные Кента Нильсена проиграли «Копенгагену» (0:2) и «Норшелланну» (0:1), а также сыграли вничью с «Брондбю» (1:1) и «Орхусом» (2:2).

Не сыграют: не выйдет на поле только травмированный Александер Буш.

Состояние команды: в чемпионате «Силькеборг» уже бросил играть, поскольку нет никаких шансов зацепиться за тройку сильнейших, поэтому главной задачей команды является победа как раз в Кубке Дании.

Последний трофей «Силькеборг» добывал еще в 2001 году. И был это Кубок Дании. Поэтому коллектив однозначно намерен порадовать своих болельщиков титулом.

«Орхус»

Турнирное положение: команда из одноименного города также уже ни за что не борется в чемпионате. Коллектив из Орхуса имеет в своем активе 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице датской Суперлиги.

«Белые» смогли 35 раз поразить ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.

В Кубке Дании «городская команда» прошла «Нюкёбинг» (1:0), «Иской Больдклуб» (4:0), «Брондбю» (2:0, 1:2) и «Норшелланн» (3:2, 1:0).

Последние матчи: в прошлых турах «Орхус» проиграл «Норшелланну» (1:3), «Копенгагену» (2:3) и еще раз «Норшелланну» (2:7).

Перед этим подопечные Уве Рёслера сыграли вничью с «Брондбю» (2:2) и уступили «Мидтьюллану» (0:1).

Перед этим же команда поделила очки с «Силькеборгом» (2:2) и победила «Видовре» (1:0).

Не сыграют: не сможет выйти на поле травмированный Кевин Якоб.

Состояние команды: у «Орхуса» положении аналогичное тому, которое и у соперника. Команда уже ни за что не борется в чемпионате, поэтому все силы брошены на завоевание Кубка страны.

Победа в Кубке Дании может стать для команды уже десятой по счету, но последний раз «Орхус» завоевывал данный трофей еще в далеком 1996 году.

Статистика для ставок

«Силькеборг» выиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

«Орхус» выиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

«Силькеборг» не может выиграть у «Орхуса» на протяжении 4 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Орхус» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.35, а победа «Силькеборга» — в 2.70.

ТБ 2,5 оценивается в 2.13, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.72.

Прогноз: в финале Кубка Дании встречаются примерно равные команды, поэтому думается, что все может завершиться вничью, а судьба противостояния решится в овертайме или в серии пенальти.

Ставка: ничья за 3.35.

Прогноз: это финал, поэтому соперники почти наверняка будут играть осторожно, чтобы не допустить ошибку, которая может стать фатальной. Думается, что будет мало забитых мячей и команды не смогут пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.72.