Макдональд
Маккензи возвращается в тур после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить почти четыре месяца.
Свой предыдущий матч американский теннисист провел еще в середине января, когда проиграл китайцу Цзюнчэню Шану в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
В этом году Макдональд пока не выиграл ни одного матча. Перед мэйджором в Мельбурне он не прошел первый круг в Гонконге и Аделаиде.
В контексте предстоящей встречи Макдональда с Асланом важно отметить, что в прошлом году он проиграл все шесть матчей на грунте.
Карацев
Аслан тоже совсем недавно вернулся после травмы. Ему пришлось пропустить почти четыре месяца из-за проблем с коленом, для решения которой понадобилась даже операция.
Изначально предполагалось, что россиянин пропустить до полугода, но в итоге он восстановился гораздо быстрее.
В конце апреля Карацев проиграл Фабиану Марожану на старте «Мастерса» в Мадриде.
Вопреки ожиданиям, Аслан показал достойный теннис, уступив венгру только на двух тай-брейках.
При этом в первой партии Карацев не реализовал 11 (!) сетболов. К сожалению, это в его стиле...
Очевидно, что Аслан спешил восстановиться к турниру в столице Испании в связи с тем, что ему надо было защищать очки за прошлогодний выход в полуфинал. Увы, не получилось, хотя эта затея изначально выглядела сомнительно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 3.16, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: оба только-только восстановились, но мы все равно считает, что у Аслана хорошие шансы на выход в следующий раунд. Американцу будет очень тяжело в первом матче после большого перерыва.
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Скорее всего, россиянин возьмет реванш у Макдональда за прошлогоднее поражение на турнире в Торонто.
Рекомендуемая ставка: победа Карацева в двух сетах за 1.95.