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    Карацев возьмет реванш у Макдональда?

    Макдональд — Карацев. Ставка (к. 1.95) и прогноз на «Мастерс» в Риме 8 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Макдональд — Карацев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 08 Мая 2024 года

    Макдональд

    Маккензи возвращается в тур после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить почти четыре месяца.

    Свой предыдущий матч американский теннисист провел еще в середине января, когда проиграл китайцу Цзюнчэню Шану в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

    В этом году Макдональд пока не выиграл ни одного матча. Перед мэйджором в Мельбурне он не прошел первый круг в Гонконге и Аделаиде.

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    В контексте предстоящей встречи Макдональда с Асланом важно отметить, что в прошлом году он проиграл все шесть матчей на грунте.

    Карацев

    Аслан тоже совсем недавно вернулся после травмы. Ему пришлось пропустить почти четыре месяца из-за проблем с коленом, для решения которой понадобилась даже операция.

    Изначально предполагалось, что россиянин пропустить до полугода, но в итоге он восстановился гораздо быстрее.

    В конце апреля Карацев проиграл Фабиану Марожану на старте «Мастерса» в Мадриде.

    Вопреки ожиданиям, Аслан показал достойный теннис, уступив венгру только на двух тай-брейках.

    При этом в первой партии Карацев не реализовал 11 (!) сетболов. К сожалению, это в его стиле...

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    Очевидно, что Аслан спешил восстановиться к турниру в столице Испании в связи с тем, что ему надо было защищать очки за прошлогодний выход в полуфинал. Увы, не получилось, хотя эта затея изначально выглядела сомнительно.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 3.16, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: оба только-только восстановились, но мы все равно считает, что у Аслана хорошие шансы на выход в следующий раунд. Американцу будет очень тяжело в первом матче после большого перерыва.

    Скорее всего, россиянин возьмет реванш у Макдональда за прошлогоднее поражение на турнире в Торонто.

    Рекомендуемая ставка: победа Карацева в двух сетах за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч Макдональд — Карацев с коэффициентом 1.95. Дата матча: 08.05.2024. Прогнозы на теннис. Карацев возьмет реванш у Макдональда?
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