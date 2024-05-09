Полька Ига Свентек сыграет против американки Бернарды Перы во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 20:00 мск. Свентек — Пера: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Свентек

У Иги было меньше недели на восстановление после победы на турнире в Мадриде. По сути, всего лишь несколько дней, которые наверняка прошли очень сумбурно.

В минувшее воскресенье польская теннисистка выиграла в решающем матче у Арины Соболенко (7:5, 4:6, 7:6) и третий раз в сезоне стала победительницей «тысячника».

Встреча с белорусской теннисисткой продолжалась три часа. В решающем сете Свентек отыграла три матчбола, — два при счете 5:6 и один на тай-брейке.

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За весь турнир Свентек отдала соперницам лишь два сета. Кроме Соболенко, одну партию у первой ракетки мира забрала Беатрис Хаддад-Майя в матче четвертого раунда.

Ига дважды выигрывала турнир в Риме — в 2021-м и 2022 году.

Пера

Бернарда тем временем успела провести уже три матча на турнире в Риме.

Американка успешно прошла квалификацию, выиграв у Хизер Уотсон (7:6, 6:3) и Аны Бондар (3:6, 6:4, 6:2).

В основной сетке Пера начала с победы над Кэролайн Доулхайд — 7:6, 6:3.

В конце апреля Пера прошла отбор на «тысячнике» в Мадриде, но после этого сразу проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо.

Бернарда в текущем сезоне до сих пор выиграла лишь три матча на уровне основной сетки WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Перу букмекеры предлагают поставить за 18.00, тогда как на Свентек коэффициент не дотягивает даже до 1.10.

Прогноз: в прошлом году Ига выиграла у Бернарды в Мадриде со счетом 6:3, 6:2. Сможет ли американка в предстоящей встречей взять пять геймов или больше? Не факт.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-8,0) за 2.16.