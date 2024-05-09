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    Свентек не отдаст ни гейма на старте турнира в Риме?

    Свентек — Пера. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2024 года

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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против американки Бернарды Перы во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 20:00 мск. Свентек — Пера: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 09 Мая 2024 года

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •  Ига Свёнтек 20:00 Бернарда Пера

    Бернарда Пера

  • США
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    Свентек

    У Иги было меньше недели на восстановление после победы на турнире в Мадриде. По сути, всего лишь несколько дней, которые наверняка прошли очень сумбурно.

    В минувшее воскресенье польская теннисистка выиграла в решающем матче у Арины Соболенко (7:5, 4:6, 7:6) и третий раз в сезоне стала победительницей «тысячника».

    Встреча с белорусской теннисисткой продолжалась три часа. В решающем сете Свентек отыграла три матчбола, — два при счете 5:6 и один на тай-брейке.

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    За весь турнир Свентек отдала соперницам лишь два сета. Кроме Соболенко, одну партию у первой ракетки мира забрала Беатрис Хаддад-Майя в матче четвертого раунда.

    Ига дважды выигрывала турнир в Риме — в 2021-м и 2022 году.

    Пера

    Бернарда тем временем успела провести уже три матча на турнире в Риме.

    Американка успешно прошла квалификацию, выиграв у Хизер Уотсон (7:6, 6:3) и Аны Бондар (3:6, 6:4, 6:2).

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    • В основной сетке Пера начала с победы над Кэролайн Доулхайд — 7:6, 6:3.

    В конце апреля Пера прошла отбор на «тысячнике» в Мадриде, но после этого сразу проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо.

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    Бернарда в текущем сезоне до сих пор выиграла лишь три матча на уровне основной сетки WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Перу букмекеры предлагают поставить за 18.00, тогда как на Свентек коэффициент не дотягивает даже до 1.10.

    Прогноз: в прошлом году Ига выиграла у Бернарды в Мадриде со счетом 6:3, 6:2. Сможет ли американка в предстоящей встречей взять пять геймов или больше? Не факт.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-8,0) за 2.16.

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    Свентек — Пера. Полька Ига Свентек сыграет против американки Бернарды Перы во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Свентек — Пера с коэффициентом 2.16.
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