9 мая в 33-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Арарат» и «Ноа». Начало игры — в 18:00 мск. «Арарат» — «Ноа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арарат»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается не столь ярко. На текущий момент «Арарат» находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Арарат» уже ни на что не претендует. До зоны еврокубков не дотянуться, да и вылет из элиты не угрожает.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Арарат» переиграл земляков из ЦСКА Ереван (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арарат» одержал 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

До последней виктории команда не смогла одолеть «Ван» (1:1). Зато ереванцы переиграли «Вест Армению» (2:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: За 4 тура до финиша «Арарат» на 4 очка отстает на 4 позиции. Вот только забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Матчи против «Ноа» для команды исторически складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Арарат» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

Наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. Вот только в 3 последних очных поединках с «Ноа» ереванцы неизменно проигрывали.

«Ноа»

Турнирное положение: «Ноа» бьется за чемпионский титул. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

Команда имеет относительно надежные тылы, пропустив 28 мячей в 32 матчах. Да и победила «Ноа» в 23 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова выиграла. «Ноа» сломила сопротивление «Алашкерта» (2:1).

В пяти последних матчах «Ноа» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при всего 2 пропущенных.

При этом с атакой у команды, как для лидера, не складывается. Средняя результативность составляет менее 2 голов за матч.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ноа» выглядит достаточно выгодно. Вот только отрыв от «Пюника» минимальный, а у «Арарат-Армении» очков уже столько же.

До последней виктории команда уступила «Шираку» (0:1). Причем до того «Ноа» трижды кряду победил с минимальным счетом.

В последней очной встрече в рамках чемпионата «Ноа» одолела «Арарат» (4:3). Причем все 4 мяча команда забила еще в первом тайме.

Наверняка номинальные гости будут стремиться удержаться на 1 строчке. «Ноа» уж точно будет агрессивно атаковать.

Статистика для ставок

«Арарат» в среднем забивает чуть более гола за матч

«Ноа» на 1 пункт опережает ближайшего преследователя

«Ноа» реже всех в чемпионате Армении играет вничью — 2 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 5.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.82 и 1.91.

Прогноз: Гости сражаются за чемпионский титул, и явно будут активно атаковать.

«Ноа» нынче на голову сильнее «Арарата», что явно докажет с первых минут поединка.

Ставка: Победа «Ноа» в 1 тайме за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ноа» уверенно одолеет ереванцев.

Ставка: Фора «Ноа» -1.5 за 2.40