«Бастия» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 19:30 мск. «Бастия» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бастия»

Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Бастия» находится лишь на 14 месте в Лиге 2.

При этом «Бастия» опережает зону вылета лишь на 3 очка. Да и забивают корсиканцы нечасто — 14 мячей в 15 встречах.

При этом проигрывает команда фактически свой каждый второй матч. В 15 турах Лиги 2 «Бастия» уступила в 7 поединках.

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Свой последний поединок команда провела успешно. «Бастия» в товарищеском матче минимально одолела сборную Гваделупы.

В этом поединке «Бастия» наверняка будет рада и ничьей. Корсиканцам явно предстоит, по большей части, обороняться.

«Фиорентина»

В нынешнем сезоне эта команда выступает без особого лоска. В чемпионате Италии «Фиорентина» идет лишь на 10 позиции.

Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 15 матчах «фиалки» настреляли только 18 мячей.

Крепкий середняк итальянского футбола верен себе. Флорентийцы не хватают звезд с неба, но иногда способны на многое.

Свой последний матч «Фиорентина» выиграла. Причем бухарестский «Рапид» был обыгран с крупным счетом (3:0).

«Фиалки» выиграли все 4 своих недавних контрольных поединка. Причем в трех последних итальянцы оставляли свои ворота сухими.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.18.

На викторию «Бастии» дают — 12.00, ничья оценена — в 7.08.

Флорентийцы прекрасно проводят текущий цикл контрольных матчей , и наверняка уверенно одолеют не самого сильного представителя Лиги 2.

Наш прогноз — Фора «Фиорентины» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.