ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софьян АмрабатПочему Франция должна остерегаться Марокко в полуфинале ЧМ-2022 Лука МодричМесси и Модрич в погоне за последним финалом. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Джуд Беллингем Трансферный дайджест. 7 — 12 декабря
  • 23:52
    • Полузащитник сборной Франции Рабьо может перейти в ПСЖ
  • 23:26
    • «Милан» отказался продавать Леау в «Челси» за € 70 млн
  • 22:32
    • «Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Конте
  • 20:16
    • Перишич: Месси выложится на максимум, но мы тоже отдадим все силы
  • 18:42
    • Воронков может продолжить карьеру в «Коламбусе»
  • 14:56
    • Анчелотти может возглавить сборную Бразилии
    Все новости спорта

    «Фиалки» снова будут феерить!

    «Бастия» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, товарищеский матч, 14 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Бастию Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Бастия» — «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Кабрал
    «Бастия» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 19:30 мск. «Бастия» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 14 Декабря 2022 года
    Бастия
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Бастия 19:30 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
    •

    «Бастия»

    Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Бастия» находится лишь на 14 месте в Лиге 2.

    При этом «Бастия» опережает зону вылета лишь на 3 очка. Да и забивают корсиканцы нечасто — 14 мячей в 15 встречах.

    При этом проигрывает команда фактически свой каждый второй матч. В 15 турах Лиги 2 «Бастия» уступила в 7 поединках.

    Все прогнозы на футбол

    Свой последний поединок команда провела успешно. «Бастия» в товарищеском матче минимально одолела сборную Гваделупы.

    В этом поединке «Бастия» наверняка будет рада и ничьей. Корсиканцам явно предстоит, по большей части, обороняться.

    «Фиорентина»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает без особого лоска. В чемпионате Италии «Фиорентина» идет лишь на 10 позиции.

    Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 15 матчах «фиалки» настреляли только 18 мячей.

  • Все закончится слезами. Эмоции Месси и сборной Аргентины могут оставить их без трофея
  • Излишняя эмоциональность аргентинской сборной может сослужить ей плохую службу на ЧМ-2022
  • Вчера

    • Крепкий середняк итальянского футбола верен себе. Флорентийцы не хватают звезд с неба, но иногда способны на многое.

    Свой последний матч «Фиорентина» выиграла. Причем бухарестский «Рапид» был обыгран с крупным счетом (3:0).

    «Фиалки» выиграли все 4 своих недавних контрольных поединка. Причем в трех последних итальянцы оставляли свои ворота сухими.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.18.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Бастии» дают — 12.00, ничья оценена — в 7.08.

    Флорентийцы прекрасно проводят текущий цикл контрольных матчей, и наверняка уверенно одолеют не самого сильного представителя Лиги 2.

    Наш прогноз — Фора «Фиорентины» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.08
  • Прогноз на матч Портленд — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  13.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чжан Шуай — Понше
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Младенович — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Брест — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грачева — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Генк — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Гавр — Генгам
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карабах — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вальядолид — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Страсбург — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хорватия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.30
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бастия» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 14.12.2022. Прогнозы на футбол. «Фиалки» снова будут феерить!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры