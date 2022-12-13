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    Остановит ли «Страсбург» «Фейеноорд»?

    «Страсбург» — «Фейеноорд». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, товарищеский матч, 13 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Фейеноорд»
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    «Фейеноорд» — фаворит матча
    «Страсбург» сыграет на своем поле с «Фейеноорд» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 19:00 мск. «Страсбург» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 13 Декабря 2022 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 19:00 Фейеноорд Фейеноорд
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Страсбург»

    Эта команда стартовала не самым лучшим образом. «Страсбург» в 15 матчах одержал лишь одну победу и находится на предпоследнем месте в зоне вылета Лиги 1.

    С атакой у команды имеются определенные проблемы. В 15 поединках забито ровно 17 мячей.

    Единственная победа клуба была зафиксирована 9 октября, в котором он переиграл на выезде «Анже» (3:2).

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    В последних пяти поединках коллектив потерпел два поражения и еще трижды сыграл вничью. Такая форма не сулит хозяевам поля особых шансов победить набравшего отличную форму соперника.

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» проводит отличный сезон. В чемпионате Нидерландов команда лидирует с отрывом в три очка от действующего чемпиона «Аякса».

    Также роттердамцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв группу с «Мидтьюлландом», «Лацио» и «Штурмом».

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    • В последних матчах во всех турнирах перед паузой, связанной с ЧМ-2022, коллектив выиграл пять игр кряду во всех турнирах без пропущенных мячей.

    Таким образом, команда — явный фаворит грядущей игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фейеноорд» — коэффициент на его победу равен 1,52, успех «Страсбурга» оценивается в 3,81, ничья — в 3,24.

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    В четырех из пяти своих победных матчей «Фейеноорд» не пропускал и в единственной игре, ставшей исключением, он пропустил один мяч.

    Поэтому наш прогноз и ставка — забьет только «Фейеноорд» за 2,37.

    Еще один вариант ставки — «Фейеноорд» выиграет и в матче будет забито больше 2,5 голов за 3,43. «Фейеноорд» демонстрирует высокую результативность, поэтому такой расклад более чем реален.

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    «Страсбург» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Страсбург» «Фейеноорд»?
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