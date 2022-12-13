«Страсбург» сыграет на своем поле с «Фейеноорд» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 19:00 мск. «Страсбург» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

Эта команда стартовала не самым лучшим образом. «Страсбург» в 15 матчах одержал лишь одну победу и находится на предпоследнем месте в зоне вылета Лиги 1.

С атакой у команды имеются определенные проблемы. В 15 поединках забито ровно 17 мячей.

Единственная победа клуба была зафиксирована 9 октября, в котором он переиграл на выезде «Анже» (3:2).

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В последних пяти поединках коллектив потерпел два поражения и еще трижды сыграл вничью. Такая форма не сулит хозяевам поля особых шансов победить набравшего отличную форму соперника.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» проводит отличный сезон. В чемпионате Нидерландов команда лидирует с отрывом в три очка от действующего чемпиона «Аякса».

Также роттердамцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв группу с «Мидтьюлландом», «Лацио» и «Штурмом».

В последних матчах во всех турнирах перед паузой, связанной с ЧМ-2022, коллектив выиграл пять игр кряду во всех турнирах без пропущенных мячей.

Таким образом, команда — явный фаворит грядущей игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Фейеноорд» — коэффициент на его победу равен 1,52, успех «Страсбурга» оценивается в 3,81, ничья — в 3,24.

В четырех из пяти своих победных матчей «Фейеноорд» не пропускал и в единственной игре, ставшей исключением, он пропустил один мяч.

Поэтому наш прогноз и ставка — забьет только «Фейеноорд» за 2,37.

Еще один вариант ставки — «Фейеноорд» выиграет и в матче будет забито больше 2,5 голов за 3,43. «Фейеноорд» демонстрирует высокую результативность, поэтому такой расклад более чем реален.