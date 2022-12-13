«Страсбург»
Эта команда стартовала не самым лучшим образом. «Страсбург» в 15 матчах одержал лишь одну победу и находится на предпоследнем месте в зоне вылета Лиги 1.
С атакой у команды имеются определенные проблемы. В 15 поединках забито ровно 17 мячей.
Единственная победа клуба была зафиксирована 9 октября, в котором он переиграл на выезде «Анже» (3:2).
В последних пяти поединках коллектив потерпел два поражения и еще трижды сыграл вничью. Такая форма не сулит хозяевам поля особых шансов победить набравшего отличную форму соперника.
«Фейеноорд»
«Фейеноорд» проводит отличный сезон. В чемпионате Нидерландов команда лидирует с отрывом в три очка от действующего чемпиона «Аякса».
Также роттердамцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв группу с «Мидтьюлландом», «Лацио» и «Штурмом».
В последних матчах во всех турнирах перед паузой, связанной с ЧМ-2022, коллектив выиграл пять игр кряду во всех турнирах без пропущенных мячей.
Таким образом, команда — явный фаворит грядущей игры.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Фейеноорд» — коэффициент на его победу равен 1,52, успех «Страсбурга» оценивается в 3,81, ничья — в 3,24.
В четырех из пяти своих победных матчей «Фейеноорд» не пропускал и в единственной игре, ставшей исключением, он пропустил один мяч.
Поэтому наш прогноз и ставка — забьет только «Фейеноорд» за 2,37.
Еще один вариант ставки — «Фейеноорд» выиграет и в матче будет забито больше 2,5 голов за 3,43. «Фейеноорд» демонстрирует высокую результативность, поэтому такой расклад более чем реален.