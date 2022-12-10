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    «Манчестер Юнайтед» не оставит шансов «Бетису»

    «Бетис» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, товарищеский матч, 10 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Манчестер Юнайтед»
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    Антони Марсьяль
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 20:00 мск. «Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 10 Декабря 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 20:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Бетис»

    Нынешний сезон проходит для севильцев вполне неплохо. Команда занимает 6 место в Примере.

    При этом «Бетис» откровенно слабо атакует. В 14 турах Примеры игроки команды отличились всего 17 голами.

    Зато оборона команды смотрится вполне монолитно. Пропущено всего 12 мячей, что является одним из лучших показателей в испанском чемпионате.

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    Все три недавних контрольных поединка завершились для команды поражениями. Коллизии от «Ривер Плейта» (4:0) и дважды от «Коло Коло» (5:0, 1:0) получились досадными.

    В этом поединке «Бетис» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, севильцы уже больше месяц не знают вкуса побед.

    «Манчестер Юнайтед»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает явно ниже ожиданий. Нынешнее 5 место вряд ли назовешь промежуточным успехом.

    Причем отставание от зоны Лиги чемпионов небольшое. Имея матч в запасе, манкунианцы уступают «Тоттенхэму» только 3 очка.

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    • Вот только забивает «Манчестер Юнайтед» с огромной натугой. В 14 матчах АПЛ подопечные Эрика тен Хага забили всего 20 мячей.

    Однако главным бичом команды является слабая оборона. В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» пропустил уже 20 раз.

    В этом поединке англичане наверняка будут активны в атаке. Да и реабилитироваться за недавнее поражение в контрольном матче от «Кадиса» (4:2) необходимо.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Бетиса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.10.

    Манкунианцы мотивированы реабилитироваться за последнюю неудачу, к тому же имеют более крепкий состав.

    Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 10.12.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» не оставит шансов «Бетису»
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