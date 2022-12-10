«Бетис» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 20:00 мск. «Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Нынешний сезон проходит для севильцев вполне неплохо. Команда занимает 6 место в Примере.

При этом «Бетис» откровенно слабо атакует. В 14 турах Примеры игроки команды отличились всего 17 голами.

Зато оборона команды смотрится вполне монолитно. Пропущено всего 12 мячей, что является одним из лучших показателей в испанском чемпионате.

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Все три недавних контрольных поединка завершились для команды поражениями. Коллизии от «Ривер Плейта» (4:0) и дважды от «Коло Коло» (5:0, 1:0) получились досадными.

В этом поединке «Бетис» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, севильцы уже больше месяц не знают вкуса побед.

«Манчестер Юнайтед»

В нынешнем сезоне эта команда выступает явно ниже ожиданий. Нынешнее 5 место вряд ли назовешь промежуточным успехом.

Причем отставание от зоны Лиги чемпионов небольшое. Имея матч в запасе, манкунианцы уступают «Тоттенхэму» только 3 очка.

Вот только забивает «Манчестер Юнайтед» с огромной натугой. В 14 матчах АПЛ подопечные Эрика тен Хага забили всего 20 мячей.

Однако главным бичом команды является слабая оборона. В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» пропустил уже 20 раз.

В этом поединке англичане наверняка будут активны в атаке. Да и реабилитироваться за недавнее поражение в контрольном матче от «Кадиса» (4:2) необходимо.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.40.

На викторию «Бетиса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.10.

Манкунианцы мотивированы реабилитироваться за последнюю неудачу, к тому же имеют более крепкий состав .

Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.