«Шавиш» сыграет с «Порту» в рамках 2 тура группового раунда Кубка португальской Лиги. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 22:00 мск. «Шавиш» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шавиш»

«Шавиш» уже начал свои выступления в Кубке португальской Лиги. В первом туре он на выезде разошелся миром с «Визелой» (2:2).

Пока что команда занимает третье место в группе A. Отставание от лидера квартета «Мафры» измеряется лишь одним баллом.

По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, клуб занимает восьмую строчку, уступая зоне еврокубков четыре очка.

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В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений, так что фавориту, вероятно, будет нелегко обыграть хозяев поля.

«Порту»

«Порту» также начал свои выступления в Кубке португальской Лиги. В первом туре он сыграл вничью с «Мафрой» (2:2) на своем поле.

Из-за этой ничьей команда пока что на последнем месте в группе, но отстает от только на один балл от первой строчки.

По итогам 13 туров ведущего дивизиона португальского футбола Примейры «Драконы» занимают вторую позицию с отставанием в восемь очков от лидера «Бенфики».

Клуб не знает поражений семь последних матчей во всех турнирах при пяти победах. Но отсутствие ряда игроков из-за ЧМ-2022 явно сказывается, и может вновь стоить ему очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36, успех хозяев поля оценивается в 7,50, ничья — в 4,20.

В последних трех своих победных матчах «Драконы» забивали минимум три гола, а поскольку их соперник также не подарок, то они могут и пропустить.

Посему наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.

Еще один вариант ставки — обе забьют без ничьих за 2,75, поскольку «Шавиш» забил в двух последних играх, да и вообще играет дома, тогда как «Порту» вот уже семь игр не уходит с поля без забитых голов.