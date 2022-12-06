«Кембридж Юнайтед» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 22:00 мск. «Кембридж Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кембридж Юнайтед»

«Кембридж Юнайтед» проводит крайне неудачный сезон. Выступая в третьем по рангу английском дивизионе, команда и там борется за выживание.

Более того, «Кембридж Юнайтед» крайне слабо атакует. В 20 турах команда настреляла только 19 мячей.

В предыдущем своем официальном поединке «Кембридж Юнайтед» уступил. Команда проиграла «Форест Грин» (2:1).

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Да и обороняется «Кембридж Юнайтед» не столь удачно. В 20 турах пропущено уже 32 мяча.

В этом поединке команда явно будет действовать в расчете на контратаки. Да и дать бой полпреду АПЛ — шикарная мотивация для провинциалов.

«Вест Хэм»

Нынешний сезон для этой команды складывается крайне сложно. «Молотобойцы» все никак не поднимутся из нижней части турнирной таблицы.

Причем «Вест Хэм» имеет явные проблемы с реализацией. В 15 матчах игроки команды сумели забить всего лишь 12 мячей.

«Вест Хэм» в своем последнем официальном матче разочаровал. Дома лондонцы уступили «Лестеру» (0:2).

А вот с обороной у «Вест Хэм» ситуация более позитивная. В 15 турах пропущено всего 17 мячей.

Последняя победа «молотобойцев» состоялась еще месяц назад. Тогда в рамках Лиги конференций был разгромлен ФКСБ (0:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вест Хэма» предлагают — 1.57.

На викторию «Кембридж Юнайтед» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.00.

Лондонцы наверняка сыграют на классе, к тому же вполне способны быстро взломать оборону столь скромного оппонента .

Наш прогноз — Победа «Вест Хэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.