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    «Молотобойцы» сразу понесутся в атаку

    «Кембридж Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 6 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кембридж Юнайтед» — «Вест Хэм»
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    Джанлука Скамакка
    «Кембридж Юнайтед» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 22:00 мск. «Кембридж Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Декабря 2022 года
    Кембридж Юнайтед
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Кембридж Юнайтед 22:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Кембридж Юнайтед»

    «Кембридж Юнайтед» проводит крайне неудачный сезон. Выступая в третьем по рангу английском дивизионе, команда и там борется за выживание.

    Более того, «Кембридж Юнайтед» крайне слабо атакует. В 20 турах команда настреляла только 19 мячей.

    В предыдущем своем официальном поединке «Кембридж Юнайтед» уступил. Команда проиграла «Форест Грин» (2:1).

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    Да и обороняется «Кембридж Юнайтед» не столь удачно. В 20 турах пропущено уже 32 мяча.

    В этом поединке команда явно будет действовать в расчете на контратаки. Да и дать бой полпреду АПЛ — шикарная мотивация для провинциалов.

    «Вест Хэм»

    Нынешний сезон для этой команды складывается крайне сложно. «Молотобойцы» все никак не поднимутся из нижней части турнирной таблицы.

    Причем «Вест Хэм» имеет явные проблемы с реализацией. В 15 матчах игроки команды сумели забить всего лишь 12 мячей.

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    • «Вест Хэм» в своем последнем официальном матче разочаровал. Дома лондонцы уступили «Лестеру» (0:2).

    А вот с обороной у «Вест Хэм» ситуация более позитивная. В 15 турах пропущено всего 17 мячей.

    Последняя победа «молотобойцев» состоялась еще месяц назад. Тогда в рамках Лиги конференций был разгромлен ФКСБ (0:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вест Хэма» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Кембридж Юнайтед» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.00.

    Лондонцы наверняка сыграют на классе, к тому же вполне способны быстро взломать оборону столь скромного оппонента.

    Наш прогноз — Победа «Вест Хэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.

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    «Кембридж Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.12.2022. Прогнозы на футбол. «Молотобойцы» сразу понесутся в атаку
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