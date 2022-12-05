«Хэнань Цзянье» сыграет на своем поле с клубом «Ченду Беттер Сити» в рамках 29-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 14:30 мск. «Хэнань Цзянье» — «Ченду Беттер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хэнань Цзянье»

«Хэнань Цзянье» в нынешнем сезоне выступает неплохо. Сейчас команда находится на 5-м месте в турнирной таблице.

Причем главной проблемой команды является оборона. В 28 матчах пропущено уже 28 мячей — в среднем по голу за игру.

В последнем поединке команда одержала победу. «Хэнань Цзянье» на выезде обыграл «Шанхай Порт» (3:1).

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Клуб не знает поражений пять последних матчей во всех турнирах при четырех победах, в каждой из которых забивал минимум три гола, а значит игра обещает стать результативной.

«Ченду Беттер Сити»

Команда находится на 4-м месте турнирной таблицы китайской Суперлиги с 51 баллом в активе. «Ченду» отстает от третьего места всего лишь на один пункт и имеет шансы побороться за квалификацию азиатской Лиги чемпионов.

Последние семь матчей в лиге для китайской команды сложились удачно. «Ченду» выиграл шесть встреч и в одном матче сыграли вничью.

Самая яркая победа получилась в матче с «Хебей». «Ченду» расправилась с соперником со счетом 6:0. В последних 7-ми матчах хозяева забивают не меньше двух мячей за игру.

В последних пяти поединках коллектив только побеждал. Подытоживая, можно сказать, что он набрал столь успешный ход, что стоит ожидать от него еще один успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры видят фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых соответствует 2,46. Успех гостей — 2,80, ничья — 3,45.

Нынешняя форма и высокая результативность позволяет снова рассчитывать «Ченду Беттер Сити» минимум на два забитых мяча.

Посему наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ченду Беттер Сити» больше 1,5 голов за 2,39.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Хэнань Цзянье» больше 1,5 голов за 2,20. Хозяева забили меньше двух голов лишь в одном из шести последних матчей, поэтому ставка имеет высокие шансы сыграть.