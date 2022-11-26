«Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Металлистом 1925» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Киев — «Металлист 1925»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

Киевляне уже отошли от неудач, и постепенно вернулись в группу лидеров. Команда Мирчи Луческу наверняка еще поборется за золотые медали.

Стоит отметить лидеров команды Виталия Буяльского и Виктора Цыганкова. Последний раззабивался в последних поединках.

Коэффициенты матча Динамо К — Металлист 1925 1X2Новым игрокам 1.325.309.50Фрибет$40

В предыдущем туре «Динамо» Киев добыло важнейшие три очка. В формально выездном поединке был обыгран «Верес» (0:1).

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В этом поединке ждем от команды Луческу агрессивных атак. Потеряв ряд очков в начале чемпионата, киевляне сильно мотивированы исправить ситуацию.

«Металлист 1925»

Харьковчане проводят неплохой чемпионат. И даже смена тренера немного помогла «желто-синим», находящимся сейчас на 8 месте.

Минувший тур принес команде три очка. Подопечные Эдмара и Олега Голодюка на выезде переиграли «Кривбасс» (0:2).

Два своих последних поединка харьковчане выиграли. Правда, с атакой у «Металлиста 1925» все равно не все в порядке: лишь 13 забитых мячей в 13 матчах.

При этом оборона команды действует не лучшим образом. В 13 матчах пропущено уже 17 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.50, а победу «Металлиста 1925» — за 8.70.

Киевляне заметно прибавили в последних матчах .

«Металлист 1925» наверняка постарается дать гранду украинского футбола.

Динамовцы сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Киев -1.5 во 2 тайме с коэффициентом 2.98.