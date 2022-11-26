«Динамо» Киев
Киевляне уже отошли от неудач, и постепенно вернулись в группу лидеров. Команда Мирчи Луческу наверняка еще поборется за золотые медали.
Стоит отметить лидеров команды Виталия Буяльского и Виктора Цыганкова. Последний раззабивался в последних поединках.
Коэффициенты матча Динамо К — Металлист 1925
В предыдущем туре «Динамо» Киев добыло важнейшие три очка. В формально выездном поединке был обыгран «Верес» (0:1).
В этом поединке ждем от команды Луческу агрессивных атак. Потеряв ряд очков в начале чемпионата, киевляне сильно мотивированы исправить ситуацию.
«Металлист 1925»
Харьковчане проводят неплохой чемпионат. И даже смена тренера немного помогла «желто-синим», находящимся сейчас на 8 месте.
Минувший тур принес команде три очка. Подопечные Эдмара и Олега Голодюка на выезде переиграли «Кривбасс» (0:2).
Два своих последних поединка харьковчане выиграли. Правда, с атакой у «Металлиста 1925» все равно не все в порядке: лишь 13 забитых мячей в 13 матчах.
При этом оборона команды действует не лучшим образом. В 13 матчах пропущено уже 17 мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.50, а победу «Металлиста 1925» — за 8.70.
Киевляне
«Металлист 1925» наверняка постарается дать гранду украинского футбола.
Динамовцы сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Киев -1.5 во 2 тайме с коэффициентом 2.98.