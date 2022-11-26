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    «Динамо» выдаст продуктивный второй тайм

    «Динамо» Киев — «Металлист 1925». Прогноз, ставка (к. 2.98) на футбол, УПЛ, 26 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Металлист 1925»
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    Александр Тымчик
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Металлистом 1925» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Киев — «Металлист 1925»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 26 Ноября 2022 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 15:00 Металлист 1925 Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
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    «Динамо» Киев

    Киевляне уже отошли от неудач, и постепенно вернулись в группу лидеров. Команда Мирчи Луческу наверняка еще поборется за золотые медали.

    Стоит отметить лидеров команды Виталия Буяльского и Виктора Цыганкова. Последний раззабивался в последних поединках.

    Коэффициенты матча Динамо К — Металлист 1925

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    В предыдущем туре «Динамо» Киев добыло важнейшие три очка. В формально выездном поединке был обыгран «Верес» (0:1).

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    В этом поединке ждем от команды Луческу агрессивных атак. Потеряв ряд очков в начале чемпионата, киевляне сильно мотивированы исправить ситуацию.

    «Металлист 1925»

    Харьковчане проводят неплохой чемпионат. И даже смена тренера немного помогла «желто-синим», находящимся сейчас на 8 месте.

    Минувший тур принес команде три очка. Подопечные Эдмара и Олега Голодюка на выезде переиграли «Кривбасс» (0:2).

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    • Два своих последних поединка харьковчане выиграли. Правда, с атакой у «Металлиста 1925» все равно не все в порядке: лишь 13 забитых мячей в 13 матчах.

    При этом оборона команды действует не лучшим образом. В 13 матчах пропущено уже 17 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.50, а победу «Металлиста 1925» — за 8.70.

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    Киевляне заметно прибавили в последних матчах.

    «Металлист 1925» наверняка постарается дать гранду украинского футбола.

    Динамовцы сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Киев -1.5 во 2 тайме с коэффициентом 2.98.

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    «Динамо» Киев — «Металлист 1925»: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 26.11.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» выдаст продуктивный второй тайм
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