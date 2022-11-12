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    «Локо» проиграет очередное столичное дерби?

    «Локомотив» — «Спартак». Ставка (к. 1.91) и прогнозы на футбол, чемпионат России, 12 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Спартак»
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    «Локомотив»
    В субботу, 12 ноября, в 17-м туре российской Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Спартака». Начало матча на «РЖД Арене» — в 19:30 по мск. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Ноября 2022 года
    Локомотив
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    •  Локомотив 19:30 Спартак Спартак
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    «Локомотив»

    Под временным руководством Заура Хапова и Андрея Федорова железнодорожники в РПЛ победили на выезде «Торпедо» (1:0), а в Кубке России справились с «Химками» (1:0).

    Затем в рамках чемпионата России «железнодорожники» проиграли на своем поле сначала «Динамо» (1:3), а потом и ЦСКА (0:1).

    Коэффициенты матча Локомотив — Спартак

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    В последнем матче «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Уралом» (2:2), уйдя от поражения на пятой добавленной минуте.

    Все прогнозы на РПЛ

    После 16 туров РПЛ «Локомотив» с 13 очками и разницей мячей 19-32 идет на 14-м месте в турнирной таблице. На счету Миранчука 5 голов.

    «Спартак»

    В начале октября «Спартак» в РПЛ дома разгромил «Крылья Советов» (5:2) и в гостях сыграл вничью с ЦСКА (2:2), прервав пятиматчевую победную серию.

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    • Затем подопечные Гильермо Абаскаля в Кубке России обыграли на выезде «Факел» (2:1), а в чемпионате разгромили на своем поле «Химки» со счетом 5:0.

    В последних матчах РПЛ красно-белые на своем поле справились с «Торпедо» (1:0), а выезд в гости к «Сочи» закончился ничьей 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 33 очками после 16 туров «Спартак» идет вторым в таблице РПЛ. Разница мячей 38-17, Промес забил 13 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.95, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Спартака» — 1.93.

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    В прошлом сезоне «Локомотив» победил дома 1:0, а на выезде сыграл 1:1. В пяти последних очных встречах команды по 2 раза победили и раз сыграли вничью.

    В первом круге этого сезона «Спартак» на своем поле победил «Локо» со счетом 1:0. Прогноз: «Спартак» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.63 и ТБ 2,5 за 1.70.

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    «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. «Локо» проиграет очередное столичное дерби?
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