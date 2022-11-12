В субботу, 12 ноября, в 17-м туре российской Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Спартака». Начало матча на «РЖД Арене» — в 19:30 по мск. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Под временным руководством Заура Хапова и Андрея Федорова железнодорожники в РПЛ победили на выезде «Торпедо» (1:0), а в Кубке России справились с «Химками» (1:0).

Затем в рамках чемпионата России «железнодорожники» проиграли на своем поле сначала «Динамо» (1:3), а потом и ЦСКА (0:1).

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В последнем матче «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Уралом» (2:2), уйдя от поражения на пятой добавленной минуте.

Все прогнозы на РПЛ

После 16 туров РПЛ «Локомотив» с 13 очками и разницей мячей 19-32 идет на 14-м месте в турнирной таблице. На счету Миранчука 5 голов.

«Спартак»

В начале октября «Спартак» в РПЛ дома разгромил «Крылья Советов» (5:2) и в гостях сыграл вничью с ЦСКА (2:2), прервав пятиматчевую победную серию.

Затем подопечные Гильермо Абаскаля в Кубке России обыграли на выезде «Факел» (2:1), а в чемпионате разгромили на своем поле «Химки» со счетом 5:0.

В последних матчах РПЛ красно-белые на своем поле справились с «Торпедо» (1:0), а выезд в гости к «Сочи» закончился ничьей 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

С 33 очками после 16 туров «Спартак» идет вторым в таблице РПЛ. Разница мячей 38-17, Промес забил 13 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.95, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Спартака» — 1.93.

В прошлом сезоне «Локомотив» победил дома 1:0, а на выезде сыграл 1:1. В пяти последних очных встречах команды по 2 раза победили и раз сыграли вничью.

В первом круге этого сезона «Спартак» на своем поле победил «Локо» со счетом 1:0. Прогноз: «Спартак» не проиграет верховой матч .