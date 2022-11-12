ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вильям СалибаСалиба — новая суперзвезда «Арсенала». Кажется, «канониры» нашли идеального защитника «Бавария» — единоличный лидер Бундеслиги +4 для чемпиона. «Бавария» уходит в отрыв Луис ЭнрикеЗагадочное будущее Луиса Энрике. Топ-клубы могут оставить Испанию без тренера
  • 01:39
    • Гол и ассист Крооса помогли «Реалу» обыграть «Кадис»
  • 01:02
    • «Ман Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и пробился в 1/8 финала Кубка лиги
    Все новости спорта

    На «Энфилде» не будет проблем с голами

    «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, АПЛ, 12 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Саутгемптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 18:00 мск. «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Ноября 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы нынешний сезон проводят не столь уверенно. Нынешнее 8 место бьет по амбициям Юргена Клоппа и его команды.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла викторию. На выезде «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» (1:2).

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Саутгемптон

    1X2Новым игрокам
  • 1.256.3011.00Фрибет$40
    •

    После того команда Клоппа вторым составом прошла в следующий раунд Кубка лиги. В серии пенальти был обыгран «Дерби Каунти».

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи против «святых» для команды складываются успешно. Из пяти последних матчей «Ливерпуль» выиграл четыре.

    «Саутгемптон»

    Эта команда не отличается стабильностью результатов. Вот «святые» и доигрались до нынешнего 18 места в таблице.

    Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Саутгемптон» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:4.

  • Недооцененный. Почему Мануэль Пеллегрини один из лучших тренеров мира
  • Назначение Мануэля Пеллегрини — большая удача для испанского «Бетиса»
  • 08/11/2022

    • А вот в Кубке английской лиги команда прошла в следующий раунд. В серии пенальти «святые» одолели «Шеффилд Уэнсдей».

    «Саутгемптону» отступать банально некуда. Да и 12 мячей в 14 турах — показатель проблем в атаке.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают взять за 6.85, а победу «Саутгемптона» — за 11.50.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Ливерпуль» испытывает кризис в игре и результатах. «Саутгемптон» постарается подняться из опасной зоны.

    Атака мерсисайдцев обеспечит общую результативность матча. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон Уизардс — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Детройт — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Коламбус — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Баффало — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Майами Хит — Шарлотт Хорнетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атланта Хокс — Севенти Сиксерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Портленд Трэйл Блэйзерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Илькель — ван Рейтховен
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Южная Корея — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Мартерер — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Банга — Лиетава Йонава
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. На «Энфилде» не будет проблем с голами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры