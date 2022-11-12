«Ливерпуль»
Мерсисайдцы нынешний сезон проводят не столь уверенно. Нынешнее 8 место бьет по амбициям Юргена Клоппа и его команды.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла викторию. На выезде «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» (1:2).
Коэффициенты матча Ливерпуль — Саутгемптон
После того команда Клоппа вторым составом прошла в следующий раунд Кубка лиги. В серии пенальти был обыгран «Дерби Каунти».
Матчи против «святых» для команды складываются успешно. Из пяти последних матчей «Ливерпуль» выиграл четыре.
«Саутгемптон»
Эта команда не отличается стабильностью результатов. Вот «святые» и доигрались до нынешнего 18 места в таблице.
Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Саутгемптон» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:4.
А вот в Кубке английской лиги команда прошла в следующий раунд. В серии пенальти «святые» одолели «Шеффилд Уэнсдей».
«Саутгемптону» отступать банально некуда. Да и 12 мячей в 14 турах — показатель проблем в атаке.
Прогноз и ставка
На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают взять за 6.85, а победу «Саутгемптона» — за 11.50.
«Ливерпуль» испытывает кризис в игре и результатах. «Саутгемптон»
Атака мерсисайдцев обеспечит общую результативность матча. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.01.