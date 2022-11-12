«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 18:00 мск. «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы нынешний сезон проводят не столь уверенно. Нынешнее 8 место бьет по амбициям Юргена Клоппа и его команды.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла викторию. На выезде «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» (1:2).

Коэффициенты матча Ливерпуль — Саутгемптон 1X2Новым игрокам 1.256.3011.00Фрибет$40

После того команда Клоппа вторым составом прошла в следующий раунд Кубка лиги. В серии пенальти был обыгран «Дерби Каунти».

Все прогнозы на АПЛ

Матчи против «святых» для команды складываются успешно. Из пяти последних матчей «Ливерпуль» выиграл четыре.

«Саутгемптон»

Эта команда не отличается стабильностью результатов. Вот «святые» и доигрались до нынешнего 18 места в таблице.

Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Саутгемптон» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:4.

А вот в Кубке английской лиги команда прошла в следующий раунд. В серии пенальти «святые» одолели «Шеффилд Уэнсдей».

«Саутгемптону» отступать банально некуда. Да и 12 мячей в 14 турах — показатель проблем в атаке.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают взять за 6.85, а победу «Саутгемптона» — за 11.50.

«Ливерпуль» испытывает кризис в игре и результатах. «Саутгемптон» постарается подняться из опасной зоны .

Атака мерсисайдцев обеспечит общую результативность матча. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.01.