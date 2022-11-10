«Динамо» Киев
«Динамо» Киев в нынешнем сезоне не блещет результатами. Команда Мирчи Луческу только-только выбралась на 6 место.
В предыдущем туре киевляне показали класс. На выезде динамовцы разгромили «Черноморец» со счетом 0:3.
Коэффициенты матча Динамо К — Александрия
Отметим роль в игре «Динамо» Киев хавбека Виталия Буяльского. В его активе уже 8 точных ударов и лидерство в споре бомбардиров УПЛ.
Матчи с «Александрией» для команды традиционно успешно. Из пяти последних очных поединков «Динамо» Киев добыл четыре победы.
«Александрия»
Александрийцы показывают симпатичный уровень игры. «Александрия» находится на 4 месте, выиграв 6 матчей из 9.
Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Команда Юрия Гуры разгромила крепкий «Колос» (4:1).
Причем до того александрийцы не дали себя обыграть «Шахтеру» (2:2). Да и вообще, стоит отметить мощную центральную зону команды.
Правда, ярко выраженного бомбардира у «Александрии» нет. Максим Третьяков и Андрей Цуриков забили по 4 мяча, 3 — опытный Сергей Рыбалка.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.60, а победу «Александрии» — за 6.15.
«Динамо» Киев после вылета из еврокубков полностью поставит на чемпионат. «Александрия»
Динамовцы наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме с коэффициентом 2.06.