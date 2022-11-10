«Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Киев — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

«Динамо» Киев в нынешнем сезоне не блещет результатами. Команда Мирчи Луческу только-только выбралась на 6 место.

В предыдущем туре киевляне показали класс. На выезде динамовцы разгромили «Черноморец» со счетом 0:3.

Коэффициенты матча Динамо К — Александрия 1X2Новым игрокам 1.704.054.60Фрибет$40

Отметим роль в игре «Динамо» Киев хавбека Виталия Буяльского. В его активе уже 8 точных ударов и лидерство в споре бомбардиров УПЛ.

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Матчи с «Александрией» для команды традиционно успешно. Из пяти последних очных поединков «Динамо» Киев добыл четыре победы.

«Александрия»

Александрийцы показывают симпатичный уровень игры. «Александрия» находится на 4 месте, выиграв 6 матчей из 9.

Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Команда Юрия Гуры разгромила крепкий «Колос» (4:1).

Причем до того александрийцы не дали себя обыграть «Шахтеру» (2:2). Да и вообще, стоит отметить мощную центральную зону команды.

Правда, ярко выраженного бомбардира у «Александрии» нет. Максим Третьяков и Андрей Цуриков забили по 4 мяча, 3 — опытный Сергей Рыбалка.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.60, а победу «Александрии» — за 6.15.

«Динамо» Киев после вылета из еврокубков полностью поставит на чемпионат. «Александрия» исторически сложно играет с киевлянами .

Динамовцы наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме с коэффициентом 2.06.