ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль ПеллегриниНедооцененный. Почему Мануэль Пеллегрини один из лучших тренеров мира Сборная ЯпонииВ ожидании ЧМ-2022. «Синие самураи» Ханс-Дитер ФликВ ожидании ЧМ-2022. Первый бенефис Флика
  • 01:29
    • «Барселона» в меньшинстве взяла верх над «Осасуной»
  • 00:35
    • «Бавария» отгрузила шесть мячей «Вердеру»
  • 23:30
    • Фирмино отреагировал на непопадание в заявку на чемпионат мира
  • 22:41
    • Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Вольфсбургу»
  • 22:24
    • Гол и ассист Лосано помогли «Наполи» обыграть «Эмполи»
  • 22:04
    • Сборная Эквадора сыграет на ЧМ-2022, но лишится трех очков в квалификации к ЧМ-2026
  • 21:29
    • Шайба Радулова не спасла «Ак Барс» от поражения в матче с «Нефтехимиком»
    Все новости спорта

    «Динамо» оперативно возьмет свое

    «Динамо» Киев — «Александрия». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, УПЛ, 10 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на Александрия
    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Александрия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Буяльский
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Киев — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 10 Ноября 2022 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 16:00 Александрия Александрия
  • Александрия
    •

    «Динамо» Киев

    «Динамо» Киев в нынешнем сезоне не блещет результатами. Команда Мирчи Луческу только-только выбралась на 6 место.

    В предыдущем туре киевляне показали класс. На выезде динамовцы разгромили «Черноморец» со счетом 0:3.

    Коэффициенты матча Динамо К — Александрия

    1X2Новым игрокам
  • 1.704.054.60Фрибет$40
    •

    Отметим роль в игре «Динамо» Киев хавбека Виталия Буяльского. В его активе уже 8 точных ударов и лидерство в споре бомбардиров УПЛ.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Александрией» для команды традиционно успешно. Из пяти последних очных поединков «Динамо» Киев добыл четыре победы.

    «Александрия»

    Александрийцы показывают симпатичный уровень игры. «Александрия» находится на 4 месте, выиграв 6 матчей из 9.

    Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Команда Юрия Гуры разгромила крепкий «Колос» (4:1).

  • Трансферный дайджест. 1—7 ноября
  • Беллингем в «Ливерпуле», Месси в МЛС, Троссар в «Челси» и другие трансферные слухи недели
  • 07/11/2022

    • Причем до того александрийцы не дали себя обыграть «Шахтеру» (2:2). Да и вообще, стоит отметить мощную центральную зону команды.

    Правда, ярко выраженного бомбардира у «Александрии» нет. Максим Третьяков и Андрей Цуриков забили по 4 мяча, 3 — опытный Сергей Рыбалка.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.60, а победу «Александрии» — за 6.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Динамо» Киев после вылета из еврокубков полностью поставит на чемпионат. «Александрия» исторически сложно играет с киевлянами.

    Динамовцы наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме с коэффициентом 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Детройт — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Виннипег — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Верес — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Сассуоло — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аякс — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Киев — «Александрия»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 10.11.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» оперативно возьмет свое
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры